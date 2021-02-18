Севилья и Боруссия Дортмунд вечером 17 февраля провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский футболист Эрлинг Холанн принес Боруссии победу.

Севилья – Боруссия Д 2:3

Голы: Сусо, 7, Де Йонг, 84 – Дахуд, 19, Холанн, 27, 43

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Пути Севильи и Боруссии пересекались только однажды, когда в Лиге Европы выступили львовские Карпаты. Тогда испанский и немецкий клуб боролись с Карпатами и французским ПСЖ за выход в плей-офф Лиги Европы.

В итоге "шмели" и "львы" проиграли борьбу Севилье и ПСЖ, которые вышли в 1/16 финала. Севилья победила Боруссию на выезде, а дома расписала ничью.

С тех пор утекло много воды. В сезоне-2020/2021 Боруссия переживает серьезный спад, когда Севилья на небольшом подъеме.

Уже на 7 минуте игры Севилья вышла вперед. Сусо получил мяч перед штрафной "шмелей", качнул защитников, после чего пробил. Мяч рикошетом от Хуммельса оказался в воротах – 1:0.

Видео гола Сусо

После пропущенного гола Боруссия переместила игру на половину поля испанцев и довольно быстро сравняла счет благодаря дальнему удару. Дахуд пробежал вдоль штрафной Севильи и не встретил сопротивления соперников. Хавбек решил пробить и отметился красивым голом.

Видео гола Дахуда

Неудержимый Холанн

Уже на 27 минуте гости из Дортмунда были впереди. Эрлинг Холанн протащил мяч с центра поля в штрафную Севильи и обыгрался с Санчо. Англичанин вывел Холанна на ударную позицию и тот спокойно переиграл Бону – 1:2!

Видео гола Холанна

На 33 минуте Холанн мог оформить дубль. Дахуд отдал пас на Холанна, который пробил с линии штрафной Севильи. Норвежец целил в ближнюю "девятку", однако Бону спас свою команду.

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Неудержимый Холанн все же оформил дубль. В конце первого тайма Ройс обокрал Гомеса в центре поля, в результате чего у "шмелей" возникло большинство в контратаке. Марко довел мяч до штрафной испанцев, где нашел Холанна. Норвежец с близкого расстояния не промахнулся и пробил мимо голкипера.

Видео второго гола Холанна

После перерыва Севилья полностью забрала контроль мяча, но от этого у ворот Боруссии опасных моментов никак больше не стало. Зато на 71 минуте моментом "выстрелили" гости.

Джуд Беллингем нанес прицельный дальний удар. К счастью для Севильи, Бону успел среагировать и отбил мяч. У Севильи свой первый момент во втором тайме был на 74 минуте.

Испанцы заработали опасный штрафной, который исполнил Оскар. Испанец попал в каркас ворот, после чего мяч коснулся рук голкипера Марвина Хица, но не попал в ворота.

В конце матча Севилье все-таки удалось отыграть еще один мяч. После навеса в штрафной никто из защитников Боруссии не прикрыл Люка де Йонга. Нидерландский футболист замкнул подачу на дальней стойке – 2:3.

Видео гола де Йонга

Второй гол вернул Севилью в игру, но слишком поздно. Севильцы не успели отыграться, однако оставили себе шансы на четвертьфинал. Ответный Матч между Боруссией и Севильей должен состояться 9 марта.