У середу, 17 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Ювентус сенсаційно програв Порту у Лізі чемпіонів

17 лютого Порту та Ювентус зіграли перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Ештадіу ду Драгау" завершився сенсаційною перемогою господарів – 2:1.

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Обидва голи "стара синьйора" пропустила на початку таймів. Тепер Ювентус змушений відіграватися у себе вдома. Матч-відповідь в Турині запланований на 9 березня.

У паралельному матчі Боруссія Дортмунд на виїзді обіграла Севілью – 2:3. Іспанці відкрили рахунок в матчі, завдяки голу Сусо. Однак до перерви господарі пропустили три м'ячі. Дауд рахунок зрівняв, а Голанд встиг зробити дубль.

Севільї довго не вдавалося забити, але в кінці зустрічі Де Йонг скоротив відставання в один м'яч. Втім, німці все ж перемогли на виїзді.

WBO офіційно призначив бій Усик – Джойс

Український боксер Олександр Усик вже у наступному поєдинку наблизиться до чемпіонського титулу у важкій вазі. Усик та британець Джо Джойс проведуть бій за "тимчасове" чемпіонство.

Промоутер Едді Хірн заявив, що Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно призначила поєдинок між Джойсом та Усиком за титул "тимчасового" чемпіона світу.

Коли бій Усика

За попередньою інформацією, Усик та Джойс можуть зустрітися у квітні 2021 року. Проте Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

Водночас Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, ймовірно, зустрінуться у травні-червні та визначать абсолютного чемпіона світу.

Прима – 9-й в "індивідуалці" ЧС-2021 з біатлону

У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 у середу, 17 лютого, відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Чемпіоном світу став норвежець Стурла Легрейд.

"Срібло" здобув німець Арнд Пайффер, який також стріляв точно, але програв у швидкості. "Бронзу" з 2 хвилинами штрафу виграв норвежець Йоханнес Дале.

Результати гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія)

2. Арнд Пайффер (Німеччина)

3. Йоханнес Дале (Норвегія)

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9. Артем Прима (Україна)

44. Артем Тищенко

46. Антон Дудченко

67. Дмитро Підручний

Як виступили українці

Найкращий час з українських біатлоністів продемонстрував Артем Прима. З одним промахом на останній стрільбі Артем посів 9 місце та став єдиним з українців, хто потрапив у залікову зону (топ-40).

Артем Тищенко допустив тільки один промах на 4 вогневих рубежах. Однак на дистанції українець був не надто швидкий – 44 місце. Антон Дудченко з трьома штрафними хвилинами посів 46 сходинку.

Капітан збірної України Дмитро Підручний, на жаль, провалив чергову гонку. Підручний допустив аж 6 промахів і посів 67 місце.

В Україні дозволили проводити матчі з вболівальниками на трибунах

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення, за яким дозволив вболівальникам відвідувати спортивні події. Перші матчі з глядачами можуть відбутися вже 18 лютого.

Причиною для повернення глядачів на трибуни стало те, що Україна переходить до жовтої зони карантину. Але в ній зроблено послаблення, у порівнянні з попередніми обмеженнями. У тому числі для спортивних подій.