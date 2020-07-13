В воскресенье, 12 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. Главные новости – читайте в дайджесте Спорт24.
Борьба за серебро УПЛ
"Олимпик" резервом
разбил "Мариуполь". Дубли Завийского и Дегтярева нанес разгромное поражение хозяевам. Второй гол оказался курьезным. Федорчук отдал передачу назад на голкипера Гальчука, но он настолько долго думал, что ему делать с мячом, что получил подкат от Дегтярева, который и отправил мяч в сетку ворот – 0:2. Вратарь показал, как не нужно действовать в таких ситуациях, пишет 24 канал.
Читайте также:
Душа писателя: нападающий "Динамо" Фран Соль выпустил собственный роман
"Шахтер" в голевой перестрелке
опустил "Десну" на 4 место в УПЛ. Донецкий клуб на протяжении всего матча минимально вел в счете, команде Рябоконя почти удалось догнать "горняков" на табло.
Как итог, "Десна" потеряла очки и опустилась на четвертое место в борьбе за серебро УПЛ. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, теперь в активе "горняков" 78 очков.
"Динамо" на последних минутах
упустило победу в матче с "Александрией". Решающий момент матча был на последних минутах. Шабанов сфолил против Шастала в своей штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Третьяков и на этот раз с 11-метровой отметки пробил Бойко, отправив мяч в левый от себя угол – 2:2. "Горячие" поединки турнира UFC 251
"Бойцовский остров" в Абу-Даби
принял турнир UFC 251, в рамках которого состоялось три титульных поединка. Болельщики имели возможность посмотреть интересные поединки с техническим нокаутом, окровавленным лицом и не слишком захватывающий поединок Масвидаля.
Чемпион UFC в полусреднем весе
Камару Усман (17-1) защитил свой титул в поединке против Хорхе Масвидаля (35-14). Чемпион UFC в полулегком весе
Алекс Волкановски (21-1) второй раз победил Макса Холлоуэя благодаря раздельному решению судей. Россиянин
Петр Ян (15-1) победил бразильца Жозе Альдо (28-7) в поединке за пояс UFC в самом легком весе. Американка
Роуз Намаюнас (9-4) взяла реванш у бразильянки Джессики Андраде (20-8) за поражение в мае прошлого года. Бой продлился все три раунда и Намаюнас победила раздельным решением судей– 29:28, 28:29, 29:28. Хотя бразильянка сильно разбила лицо победительнице.
Лучшие моменты боя Волкановски – Холлоуэй
Стоит увидеть
: Зрелищная победа: Прохазка жестко нокаутировал соперника в дебютном бою UFC – видео Победа Хэмилтона и безумная борьба за вторую позицию
На автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге
состоялся 2-й этап Формулы-1 сезона 2020 года "Гран-при Штирии".
Леклер врезался в Феттеля на третьем повороте. У Себастьяна в результате столкновения сломалось заднее антикрыло из-за этого он откатился на последнюю позицию и в итоге завершил борьбу в гонке.
Хэмилтон без лишних препятствий праздновал победу в гонке. Вторым и третьим финишировали Боттас и Ферстаппен соответственно.
"Динамо" готово продать лидера Цыганкова
По информации Telegram-канала "
Динамо" Київ Inside, братья Суркисы дали добро на продажу 22-летнего таланта. Цыганков отныне может начинать искать варианты для будущей карьеры.
В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.
Достойно внимания:
Классно выступать со Свитолиной и Цуренко, которые достигли высот в теннисе – Марта Костюк Карьера Цыганкова в "Динамо"
В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, чем помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.