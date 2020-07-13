"Олимпик" резервом разбил "Мариуполь". Дубли Завийского и Дегтярева нанес разгромное поражение хозяевам. Второй гол оказался курьезным. Федорчук отдал передачу назад на голкипера Гальчука, но он настолько долго думал, что ему делать с мячом, что получил подкат от Дегтярева, который и отправил мяч в сетку ворот – 0:2. Вратарь показал, как не нужно действовать в таких ситуациях, пишет 24 канал.

Читайте также: Душа писателя: нападающий "Динамо" Фран Соль выпустил собственный роман

"Шахтер" в голевой перестрелке опустил "Десну" на 4 место в УПЛ. Донецкий клуб на протяжении всего матча минимально вел в счете, команде Рябоконя почти удалось догнать "горняков" на табло.

Как итог, "Десна" потеряла очки и опустилась на четвертое место в борьбе за серебро УПЛ. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, теперь в активе "горняков" 78 очков.

"Динамо" на последних минутах упустило победу в матче с "Александрией". Решающий момент матча был на последних минутах. Шабанов сфолил против Шастала в своей штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Третьяков и на этот раз с 11-метровой отметки пробил Бойко, отправив мяч в левый от себя угол – 2:2.