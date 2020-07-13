"Олімпік" резервом розтрощив "Маріуполь". Дублі Завійського та Дегтярьова завдали розгромної поразки господарям. Другий гол виявився курйозним. Федорчук віддав передачу назад на голкіпера Гальчука, але він настільки довго думав, що йому робити з м'ячем, що отримав підкат від Дегтярьова, який і відправив м'яч у сітку володінь – 0:2. Воротар показав, як не потрібно діяти у таких ситуаціях, пише 24 канал.

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"Шахтар" у гольовій перестрілці опустив "Десну" на 4 місце в УПЛ. Донецький клуб протягом усього матчу мінімально вів у рахунку, команді Рябоконя майже вдалось наздогнати "гірників" на табло.

Як підсумок, "Десна" втратила очки та опустилася на четверте місце в боротьбі за срібло УПЛ. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, тепер в активі "гірників" 78 очок.

"Динамо" на останніх хвилинах втратило перемогу у матчі з "Олександрією". Вирішальний момент матчу був на останніх хвилинах. Шабанов сфолив проти Шастала в своїй штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Третьяков і на цей раз з 11-тиметрової позначки пробив Бойка, відправивши м'яч у лівий від себе кут – 2:2.