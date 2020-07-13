У неділю, 12 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Головні новини – читайте у дайджесті Спорт24.
Боротьба за срібло УПЛ
"Олімпік" резервом
розтрощив "Маріуполь". Дублі Завійського та Дегтярьова завдали розгромної поразки господарям. Другий гол виявився курйозним. Федорчук віддав передачу назад на голкіпера Гальчука, але він настільки довго думав, що йому робити з м'ячем, що отримав підкат від Дегтярьова , який і відправив м'яч у сітку володінь – 0:2 . Воротар показав, як не потрібно діяти у таких ситуаціях, пише 24 канал.
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"Шахтар" у гольовій перестрілці
опустив "Десну" на 4 місце в УПЛ. Донецький клуб протягом усього матчу мінімально вів у рахунку, команді Рябоконя майже вдалось наздогнати "гірників" на табло.
Як підсумок, "Десна" втратила очки та опустилася на четверте місце в боротьбі за срібло УПЛ. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, тепер в активі "гірників" 78 очок.
"Динамо" на останніх хвилинах
втратило перемогу у матчі з "Олександрією". Вирішальний момент матчу був на останніх хвилинах. Шабанов сфолив проти Шастала в своїй штрафній і заробив пенальті у власні ворота. Третьяков і на цей раз з 11-тиметрової позначки пробив Бойка, відправивши м'яч у лівий від себе кут – 2:2.
"Гарячі" поєдинки турніру UFC 251
"Бійцівський острів" в Абу-Дабі
прийняв турнір UFC 251, в рамках якого відбулося три титульні поєдинки. Вболівальники мали змогу переглянути цікаві поєдинки із технічним нокаутом, закривавленим обличчям та не надто захопливий поєдинок Масвідаля.
Чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман (17-1) захистив свій титул в поєдинку проти Хорхе Масвідаля (35-14).
Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановскі (21-1) вдруге переміг Макса Холловея завдяки роздільному рішенню суддів.
Росіянин Петро Ян (15-1) переміг бразильця Жозе Альдо (28-7) в поєдинку за пояс UFC в найлегшій вазі. Американка
Роуз Намаюнас (9-4) взяла реванш у бразилійки Джесіки Андраде (20-8) за поразку в травні минулого року. Бій тривав усі три раунди і Намаюнас перемогла роздільним рішенням суддів – 29:28, 28:29, 29:28. Хоча бразилійка добряче розбила обличчя переможниці.
Найкращі моменти бою Волкановскі – Холловей
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Перемога Хемілтона та шалена боротьба за другу позицію
На автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільберг,
відбувся 2-й етап Формули-1 сезону 2020 року "Гран-прі Штирії".
Леклер врізався в Феттеля на третьому повороті. У Себастьяна внаслідок зіткнення зламалось заднє антикрило через це він відкотився на останню позицію та в результаті завершив боротьбу у гонці.
Хемілтон без зайвих перешкод святкував перемогу у гонці. Другим та третім фінішували Боттас та Ферстаппен відповідно.
"Динамо" готове продати лідера Циганкова
За інформацією Telegram-каналу "
Динамо" Київ Inside, брати Суркіси дали добро на продаж 22-річного таланта. Циганков відтепер може починати шукати варіанти для майбутньої кар'єри.
У поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 36 матчів у всіх турнірах, де забив 15 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає 16 мільйонів євро.
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У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.