Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль не только успевает выступать за киевлян, а еще объединяет футбол с писательством. Он выпустил свою первую книгу под названием "Мадрид 2035".

Об авторском дебют испанца сообщает издание Marca.

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Душа писателя

Я всю жизнь что-то пишу, хотя об этом никто не знает. Примерно год назад решился придать форму заметкам,

– заявил футболист.

Главный герой романа – бывший спортсмен, получает уроки от людей, которых он встречает и мест, которые он посещает. Мадрид фигурирует в названии потому, что Соль любит испанский город, а события в книге происходят в будущем.

Главный герой ставит перед собой много вопросов, которые Фран Соль ставил себе в определенные периоды в жизни.

По словам нападающего, ему нравится чтение, это для него, как метод обучения, при этом он не любит биографические книги.

Ему нравятся реалистичные и научно-фантастические произведения. Он подчеркнул, что его любимые авторы: Пауло Коэльо, Джордж Оруэлл, также Хуан Бенитес, Стивен Кинг и Артур Конан Дойл.

Литература для футболиста лишь хобби, которое он совмещает с профессиональной карьерой. Первые отзывы о книге были положительными, так что футболист готов к написанию следующих романов.