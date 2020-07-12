12 июля "Александрия" сыграла с "Динамо" в матче 30 тура УПЛ. Команды разошлись боевой ничьей.

Александрия – Динамо 2:2

Гол: Третьяков, 23 (пен.), 89 (пен.) – Вербич, 64, 75

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Киевляне оказались в непростом положении, когда любая потеря очков может оказаться роковой в борьбе "Динамо" за серебряные медали. В среду "бело-синие" значительно улучшили себе настроение, завоевав Кубок Украины.

"Александрия" выдала пятиматчевую безвыигрышную серию, которая началась с поражения именно от "Динамо". В предыдущем туре киевляне проиграли донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3, а "желто-черные" сыграли вничью с "Зарей" – 2:2.

Хозяева резво начали матч в Александрии, но смогли забить лишь ближе к 20-й минуте. Сначала Де Пена у линии штрафной "Александрии" отпасовал под удар Андриевского, который пробил рядом с крестовиной. А через минуту "горожане" уже заработали пенальти в ворота Дениса Бойко – Сирота завалил Безбородко в своей штрафной.

Третьяков с 11-метровой отметки пробил точно в левый от себя угол. Бойко угадал направление удара, но не дотянулся до мяча – 1:0.

"Александрия" была близка ко второму мячу. После скидки партнера Безбородько из пределов вратарской пробил рядом со штангой. На 35-й минуте Де Пена принял заброс из глубины, убрал защитника и пробил, но мимо ворот.

"Бело-синие" отыгрались лишь на 64-й минуте. После навеса Шепелева с фланга защитники "Александрии" не сумели выбить мяч из штрафной и за него зацепился Вербич, который с разворота нанес точный удар.

А еще через 10 минут подопечные Алексея Михайличенко вырвали победу в матче. Кендзера с правого фланга дал диагональ на дальний угол штрафной точно на Караваева, который качнул оппонента и пробил на технику. Панькив в падении отбил мяч на Вербича и словенец нанес точный удар – 1:2.

В конце матча Шабанов сфолил против Шастала в своей штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Третьяков и на этот раз с 11-метровой отметки пробил Бойко, отправив мяч в левый от себя угол – 2:2.

Александрия – Динамо видеообзор матча