"Бойцовский остров" в Абу-Даби принял турнир UFC 251, в рамках которого состоялось три титульных поединка. Болельщики получили возможность посмотреть впечатляющие поединки с техническим нокаутом, окровавленным лицом и не слишком захватывающий поединок Масвидаля.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (17-1) защитил свой титул в поединке против Хорхе Масвидала (35-14), пишет 24 канал.

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Скучный поединок

Хорхе за неделю до UFC 251 заменил Гилберта Бернса, который сдал положительно тест на коронавирус. Сначала Масвидал должен был драться с Усманом, но переговоры были прерваны из-за финансовых разногласий.

Уже с первых секунд поединка Масвидал не хватало физических данных, он выдал неплохой первый раунд, но вскоре Усман взял бой под свой полный контроль. Бой не оправдал ожидания болельщиков. Большую часть времени чемпион прижимал претендента к сетке.

Также Усман провел несколько тейкдаунов и справедливо победил единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 49:46.

Лучшее в поединке Усман – Масвидал смотрите видео:

Защита титула

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (21-1) во второй раз победил Макса Холловея благодаря раздельному решению судей.

Австралиец неуверенно начал бой и дважды упал в нокдаун. Но в третьем раунде Волкановски сумел переломить напор американца, переведя поединок в партер. В конце поединка Алекс провел два успешных тейкдауна, которые помогли ему праздновать победу.

Обзор поединка Волканоски – Холлоуэй

Технический нокаут

Россиянин Петр Ян (15-1) победил бразильца Жозе Альдо (28-7) в поединке за пояс UFC в легчайшем весе.

В первом раунде спортсмен из России владел небольшим преимуществом, но Альдо не сдавался и активно работал, что принесло результат. Ян считался фаворитом боя и доказал это на деле. Бывший чемпион Альду уже вряд ли уже сможет претендовать когда-либо на титул чемпиона.

Впоследствии Ян перехватил инициативу и в пятом раунде Альдо после комбинации ударов оказался на полу, где в партере россиянин его и добил. Рефери зафиксировал технический нокаут в пятом раунде. Россиянин стал вторым чемпионом из России после Хабиба Нурмагомедова.

Лучшие моменты боя Ян – Альдо

Реванш американки

Американка Роуз Намаюнас (9-4) взяла реванш у бразильянки Джессики Андраде (20-8) за поражение в мае прошлого года.

Бой продлился все три раунда и Намаюнас победила раздельным решением судей – 29:28, 28:29, 29:28. Хотя бразильянка сильно разбила лицо победительницы.

Первые два раунда прошли под диктовку Намаюнас, которая показывала свое подавляющее преимущество в стойке, демонстрируя свои хорошие навыки бокса. Третий раунд был уже у Андраде, которая постоянно прессинговала Намаюнас и через несколько эпизодов смогла нанести значительный повреждения лицу Намаюнас, разбив ей нос и поставив гемотому под глазом.

Женское противостояние Намаюнас – Андраде

Результаты всех боев

Основной кард

Камару Усман ֪– Хорхе Масвидалом UD

Алекс Волкановски – Макс Холлоуэй и SD

Петр Ян – Жозе Альдо ТКО 5 раунд

Роуз Намаюнас – Джессика Андраде SD

Аманда Рибас – Пейдж ВанЗант SUB 1 раунд

Предыдущий кард