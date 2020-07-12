12 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге, состоялся 2-й этап Формулы-1 сезона 2020 года "Гран-при Штирии". Хэмилтон без лишних препятствий праздновал победу в гонке.

Любителей Формулы-1 ждала интересная гонка второго этапа Формулы-1 сезона 2020 года "Гран-при Штирии", пишет 24 канал.

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Ход гонки

Хэмилтон сохранил первое место, а Сайнс принял неудачную попытку обогнать Ферстаппена.

Леклер врезался в Феттеля на третьем повороте. У Себастьяна в результате столкновения сломалось заднее антикрыло поэтому он откатился на последнюю позицию.

Совсем не везет Феррари – сразу после аварии Феттеля завезли в боксы, а Леклер попытался продолжить гонку, но проехав круг тоже вернулся в боксы.

На 15 круге пилоты Рено жестко атаковали – Риккардо попытался обогнать Окона, тот опасно защищался, что едва не привело к столкновению.

После 20 кругов Хелитон был лучшим на трассе – 1:08,385. Он уже больше 4 секунд выигрывал у Ферстаппена и 7 секунд у Боттаса.

26 круг стал последним для Окона. Он заехал в боксы будто для планового пит-стопа, но в итоге болид завезли в боксы. Причина – проблемы с системой охлаждения.

Леклер уже успел принести официальные извинения за инцидент на старте гонки и взял всю вину на себя.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020

В течение 53-54 круга Перес показывал лучшую скорость – 1:07,513. Он уже на 5,4 секунды оторвался от Риккардо.

Ожесточенная борьба Боттаса и Ферстаппена

На 58 круге Боттас начал сокращать отставание от Ферстаппена. Между ними всего лишь 5,1 секунды. Ферстаппен повредил переднее антикрыло, что стало причиной уменьшения его скорости.

Боттас решил воспользоваться такой возможностью. Дважды попытался обойти соперника и во второй раз у него все-таки получилось подняться на вторую позицию.

На 69 круге лучший результат показал лидер Хэмилтон – 1:06,719 и спокойно завершил гонку победой.

Вторым и третьим финишировали Боттас и Ферстаппен соответственно.