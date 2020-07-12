"Десна" дома принимала "Шахтер" в 30 туре УПЛ. Матч закончился уверенной победой "горняков".

Десна – Шахтер 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 60, Патрик, 69 (пен.)

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Если "Шахтеру" уже ничего не нужно в текущем сезоне Премьер-лиги, то "Десна" продолжает борьбу за серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

При этом черниговцы являются фаворитами в этой гонке, где их конкурентами выступают "Заря" и "Динамо". Для этого им нужно выиграть все оставшиеся матчи или набрать больше очков, чем соперники. Кстати, "Заря" свой матч отчетного тура уже сыграла, а "Динамо" в параллельном матче сыграет с "Александрией".

Ливень голов

На старте матча у "Шахтера" мяч держался значительно лучше, но не шли вперед "горняки", будто что-то выжидая.

Однако настоящий "ливень" голов произошел после 25-й минуты матча. Угловой "горняков слева" – Паст выбил мяч кулаками, но снаряд оказался у Соломона, и тот слева пробил под перекладину – 0:1.

Видео гола Соломона

Через несколько секунд забили уже второй гол: неожиданный провал в обороне "Десны", Соломон перехватил мяч и вывел Тете один на один с голкипером, бразилец с удовольствием воспользовался шансом – 0:2.

Видео гола Тете

Тренер "Десны" Рябоконь схватился за голову после провала его подопечных, но черниговцам удалось отыграть один мяч. На 29-й минуте Кузык подал угловой справа, Гитченко ударом головой послал мяч по высокой траектории: Пятов не достал, и снаряд от дальней штанги влетел в сетку.

Видео Гитченко

До конца тайма полный контроль мяча был у гостей, команда Рябоконя взяла передышку и отошла к своим воротам, не получались даже контратаки.

После перерыва "Десна" потеряла идеальный шанс сравнять счет. Филиппов убежал один на один, пробил низом в ближний угол – Пятов ногой отбил.

А "Шахтер" свой шанс не упустил. "Горняки" закрутили карусель возле ворот Паста, Фернандо протолкнул мяч вдоль линии штрафной – и Майкон в касание пробил под штангу.

Через минуту черниговцы снова свели счет к минимуму – хозяева перехватили мяч вблизи чужой штрафной, Домбровский отдал точный пас к линии штрафной, и Филиппов издали пробил точно.

В середине второго тайма подопечные Луиша Каштру поставили точку в матче. В результате контратаки Патрик ворвался в штрафную, и его там заблокировал Имереков. Арбитр назначил пенальти в ворота Паста. Сам Патрик с точки пробил точно в правый от себя угол – вратарь полетел в противоположный – 2:4.