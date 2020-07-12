Бывший чемпион Rizin Иржи Прохазка (27-3) дебютировал в UFC зрелищной победой над Волканом Оздемиром (17-5). Турнир смешанных единоборств UFC 251 проходил в ОАЭ.

Бойцы встретились в полутяжелом весе в главном поединке на турнире UFC 251, пишет 24 канал.

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Неожиданная победа

В рамках турнира прошли три титульных поединка.

В первом раунде Оздемир впервые оказался на полу, а во втором Прохазка уже добил своего соперника. Комбинация левого джеба и правого хука принесла победу.

Видео нокаута в бою Прохазка – Оздемир

“OHHHHH!”



Jiri Prochazka (+140) gets the knockout on Volkan Oezdemir



What a right hook pic.twitter.com/rsoexlGiW6 — The Action Network (@ActionNetworkHQ) July 12, 2020

Что такое UFC? Это международная спортивная организация, что устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах. Чемпионат UFC является древнейшим и самым популярным соревнованием по смешанным единоборствам.

Обзор сенсационного поединка между бойцами: