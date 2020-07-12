Зрелищная победа: Прохазка жестко нокаутировал соперника в дебютном бою UFC – видео
Бывший чемпион Rizin Иржи Прохазка (27-3) дебютировал в UFC зрелищной победой над Волканом Оздемиром (17-5). Турнир смешанных единоборств UFC 251 проходил в ОАЭ.
Бойцы встретились в полутяжелом весе в главном поединке на турнире UFC 251, пишет 24 канал.
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Неожиданная победа
В рамках турнира прошли три титульных поединка.
В первом раунде Оздемир впервые оказался на полу, а во втором Прохазка уже добил своего соперника. Комбинация левого джеба и правого хука принесла победу.
Видео нокаута в бою Прохазка – Оздемир
Что такое UFC?
Это международная спортивная организация, что устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах. Чемпионат UFC является древнейшим и самым популярным соревнованием по смешанным единоборствам.
Обзор сенсационного поединка между бойцами: