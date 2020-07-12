"Мариуполь" 12 июля принимал донецкий "Олимпик" в матче 30 тура УПЛ. Донецкая команда уверенно контролировала ход матча и разгромила хозяев.

Мариуполь – Олимпик 1:4

Голы: Мишнев, 65 – Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 55

Читайте также: Маркевич возглавит "Мариуполь"

В прошлом туре "Мариуполь" должен был сыграть с "Карпатами", но львовяне не приехала на поединок. Команде из Львова будет засчитано техническое поражение (3:0)

"Олимпик" встречался на выезде с "Днепром-1". Гостям очень быстро удалось открыть счет в игре. Супряга получил мяч в штрафной и пробил в дальний от вратаря угол. После перерыва "Днепр-1" продолжал контролировать мяч и наиграл на второй гол. Гришко перед штрафной сбил Хобленко – опасное стандартное положение. Удар со штрафного мастерски исполнил Булеца – 2: 0.

Полный разгром хозяев

Активнее матч начали гости. Кравченко мощно выстрелил из своего фланга в дальний верхний угол, но мяч пролетел у ворот.

Быстрый гол получилось забить "Олимпик". Заброса с центра поля от Романовского на Завийского, тот сумел убежать от обороны и прицельно пробить под перекладину – 0:1.

Гол Тараса Завийского:

Классный момент не использовали хозяева поединка. Федорчук хорошо подал с правого фланга, где председателем сильно пробил Кулаков – голкипер добрался до мяча.

Неудачная игра в обороне от хозяев завершилась голом. Федорчук отдал передачу назад на голкипера Гальчука, но он настолько долго думал, что делать с мячом, получил подкат от Дегтярева, который и отправил мяч в сетку владений – 0:2. Вратарь показал, как нужно действовать в таких ситуациях.

Результативный удар Дегтярева:

Один из самых активных на поле Федорчук из центра штрафной замыкал прострел с правого фланга, но пробил чуть в сторону от стойки.

На 30-й минуте счет стал неприличный. Мишнев разгадал удар Зотько под стенкой, но отскок мяча от ноги пришелся точно на Завийского – 0:3. Совсем не клеится игра у команды Бабича.

Дубль Завийского:

Тотальное преимущество

На 50-й минуте супермомент в "Мариуполя". Чурко прострелил с фланга на партнера, но голкипер прекрасно среагировал на удар в упор от Топалова.

Сразу еще одна острая атака от хозяев. Мишнев выстрелил издали, но Бетим отбил мяч.

Романовский на фланге обыграл соперника и сделал подачу в штрафную удар, где мяч уже поджидал активный Дегтярев и нанес удар головой – Гальчук отбил мяч, но прямо на ногу сопернику, который беспрепятственно увеличил преимущество. Счет матча уже разгромный – 0:4.

Второй гол Дегтярева:

Чурко пробил из штрафной, но Бетим уверенно забрал мяч в руки.

На 65-й минуте "Мариуполь" отыграл один гол. Мишнев нанес точный удар головой из центра штрафной – 1:4.

Гол Мишнева: