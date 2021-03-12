Украинские клубы Динамо и Шахтер сыграли свои матчи 1/8 финала Лиги Европы, а украинские биатлонисты неудачно выступили в Чехии. Обзор главных новостей спорта за 11 марта читайте в дайджесте Спорт 24.

Динамо и Шахтер сыграли в Лиге Европы

Первым в бой вступило киевское Динамо, которое принимало испанский Виляьрреал. Поединок в Киеве завершился сухим поражением Динамо 0:2.

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Вильярреал открыл счет в игре в середине первого тайма. После навеса с углового Алькасер нанес остроумный удар, однако Шапаренко выбил с линии ворот.

И атака "желтой субмарины" нашла продолжение. Морено получил передачу в штрафной киевлян и прострелил на Торреса. Тот переправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

После перерыва гол в Динамо пришел снова с левого фланга. Педраса выполнил навес и Морено нанес удар головой, с которым Бушан справился. И первым на добивании был Альбиоль. Ветеран испанского футбола переправил мяч в сетку.

Впоследствии свой матч сыграл донецкий Шахтер. Подопечные Луиша Каштру в Риме противостояли Роме. Поединок завершился поражением украинского клуба со счетом 3:0.

Римский клуб открыл счет в первом тайме. Пеллегрини бежал за спины защитников и переиграл Анатолия Трубина. После перерыва Эль-Шаарави удвоил преимущество "волков". Он легко обыграл двух защитников и перебросил голкипера.

Третий мяч на счету Манчини, отметился голом после углового.

Неудача украинских биатлонистов

В чешском Нове-Место, в четверг, 11 марта, начался 9 этап Кубка мира по биатлону-2020/2021. Украинские биатлонисты не смогли попасть даже в топ-30.

Самый лучший результат из украинцев продемонстрировал Дмитрий Подручный. Он не закрыл по одной мишени на двух огневых рубежах и занял 36 место. Артем Прима, хотя и стрелял чисто, однако на дистанции двигался не слишком быстро. Прима показал 44 время.

В итоге только Подручный и Прима вошли в топ-60 и стартуют в гонке преследования.

Результаты гонки

1. Кантен Фийон-Майе (Франция)

2. Тарьей Бё (Норвегия)

3. Лукас Хоффер (Италия)

...

36. Дмитрий Подручный (Украина)

44. Артем Прима (Украина)

86 Богдан Цымбал (Украина)

87. Антон Дудченко (Украина)

93. Артем Тищенко (Украина)

КДК наказал Олимпик

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) вынес решение после скандального матча Олимпик – Шахтер, который состоялся 6 марта на стадионе "Динамо" в Киеве. Наказали как Олимпик, так и сам стадион.

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КДК решил, что организация матча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского со стороны Олимпика не соответствовала требованиям регламента. В частности,

клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью;

кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.

По результатам рассмотрения КДК принял решение о наложении на Олимпик штрафа в размере 500 тысяч гривен за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ.

Кроме того, Олимпик предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений.

КДК запретил Олимпику использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.

Возвращение Редкача

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач официально проведет первый бой в 2021 году. Украинец не выходил в ринг после поражения Дэнни Гарсии в январе 2020 года.

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Иван Редкач проведет бой против Реджиса Прогрейса. Поединок состоится 17 апреля в Атланте (США).

Организацией поединка займется компания Triller Fight Club, которая недавно выиграла торги по бою Теофимо Лопес – Джордж Камбосос.

Бой украинца состоится в андеркарте поединка Джейка Пола против Бена Аскрена.