В чешском Нове-Место, в четверг, 11 марта, начался 9 этап Кубка мира по биатлону-2020/2021. Победу в мужской спринтерской гонке одержал француз Кантен Фийон Майе.

Результаты гонки

1. Кантен Фийон Майе (Франция)

2. Тарьей Бё (Норвегия)

3. Лукас Хоффер (Италия)

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36. Дмитрий Пидручный (Украина)

44. Артем Прима (Украина)

86 Богдан Цымбал (Украина)

87. Антон Дудченко (Украина)

93. Артем Тищенко (Украина)

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Ход гонки

Залогом победы Фийон Майе стала меткая стрельба (10 точных выстрелов) и отличная дистанционная скорость. Второе место занял Тарьей Бё, которого француз опередил на 11 секунд.

Третье время неожиданно продемонстрировал итальянец Лукас Хоффер. Он проиграл Фийону Майе всего 14 секунд.

Украинские биатлонисты, к сожалению, не смогли побороться за награды и даже не попали в топ-30.

Лучший результат из украинцев продемонстрировал капитан команды Дмитрий Пидручный. Он не закрыл по одной мишени на двух огневых рубежах и занял 36 место.

Артем Прима, хотя и стрелял чисто, однако на дистанции двигался не слишком быстро. Прима показал 44 время.

В итоге только Пидручный и Прима вошли в топ-60 и стартуют в гонке преследования.

Богдан Цымбал с тремя промахами и Антон Дудченко с двумя штрафными кругами финишировали рядом. Богдан – 86 место, а Дудченко – 87.

Артем Тищенко допустил всего один промах, однако сильно проиграл на дистанции. Тищенко занял 93 место.