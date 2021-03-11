Донецкий Шахтер сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы. В четверг, 11 марта, "горняки" сыграли против итальянской Ромы. И потерпели разгромное поражение.

Рома – Шахтер 3:0

Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

Шахтер и Рома шесть раз играли между собой. И ни разу не была зафиксирована ничья. Четыре раза победу праздновали "горняки". На этот раз Рома сократила отставание.

Примечательно Динамо проиграло Вильярреалу в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Команды активно начали игру. И уже в дебюте встречи создали по моменту, чтобы забить. Трубин спас Шахтер после удара Виллара, а Тайсон не сумел пробить Лопеса.

После этого Рома создала несколько моментов. "Горняки" пытались каждый раз ловить соперника в "офсайдную ловушку". Но провалились в этом компоненте. И в середине первого тайма римляне забили. Педро отдал пас на Пеллегрини, и капитан Ромы реализовал этот момент.

Видео гола Пеллегрини

Шахтер мог почти сразу сравнять счет, когда Жуниор Мораес пробивал в касание после прострела. Но голкипер спас.

Второй гол Шахтер мог пропустить едва не ударом с центра поля. Трубин сыграл ногами на выходе. Но сбросил точно на соперника. Им оказался Мхитарян. Бывший игрок Шахтера наносил удар издалека, но пробил выше ворот. А после этого покинул поле из-за повреждения.

Второй тайм начался с двух моментов Тете. Но ни одного из них реализовать вингер не сумел. Впоследствии он участвовал в атаке, когда Мораес пробивал в падении. На этом активность "оранжево-черных" вблизи чужих ворот почти закончилась.

Стоит увидеть Милан спасся от поражения Манчестер Юнайтед благодаря голу на 90+2 минуте: видео

Разгромным счет стал благодаря двум голам с разницей в четыре минуты. Сначала Эль-Шаарави "оставил в дураках" Додо и Витао, забив гол.

Видео гола Эль-Шаарави

А после этого Манчини отличился после подачи с углового.

Видео гола Манчини

Поражение значительно усложняет шанс Шахтера на проход в четвертьфинал Лиги Европы. В матче в Киеве 18 марта "горнякам" надо будет забивать минимум трижды и не пропускать.