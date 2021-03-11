Лига Европы: результаты матчей 1/8 финала и видео голов
Лига Европы сезона-2020/2021 продолжилась 11 марта матчами 1/8 финала. Обзор всех матчей и видео голов 1/8 финала в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
Аяк – Янг Бойз 3:0
Гол: Классен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2
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Динамо – Вильярреал 0:2
Голы: Торрес, 30, Альбиоль, 52
Динамо – Вильярреал видеообзор
Манчестер Юнайтед – Милан 1:1
Голы: Траоре, 50 – Кьер, 90+2
Манчестер Юнайтед – Милан видеообзор
Славия Прага – Рейнджерс 1:1
Голы: Станчу, 7 – Хеландер, 36
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