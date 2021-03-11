Киевское Динамо в четверг, 11 марта, уступило испанскому Вильярреала в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. Динамо проиграло на своем поле.

Динамо – Вильярреал 0:2

Голы: Торрес, 30, Альбиоль, 52

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Динамо попало в Лигу Европы после неудачной кампании в Лиге чемпионов. Киевляне в группе с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем заняли 3 место и вылетели в Лигу Европы.

В 1/16 финала "бело-синие" по сумме двух матчей прошли бельгийский Брюгге. В Киеве была зафиксирована ничья 1:1, а в Бельгии "динамовцам" победу принес единственный гол Виталия Буяльского.

В то же время Вильярреал начинал свой путь в 1/8 финала с группового этапа Лиги Европы. "Желтая субмарина" финишировала первой в группе с Маккаби Тель-Авив, Сивасспором и Карабахом. В 1/16 испанцы прошли австрийский Зальцбург.

Ход матча

Команды со старта поединка предложила высокий темп и интенсивный футбол. Первый момент был уже на 4 минуте возник возле ворот киевлян. После навеса с левого фланга защитники Динамо забыли о Тригеросе. Хавбек без сопротивления пробил в касание, но не попал в незащищенный угол ворот.

Динамо ответило на 7 минуте также остротой после навеса со своего левого фланга. Родригес подал точно на голову Виктора Цыганкова, который пробил чуть выше ворот.

На 9 минуте испанцы заработали острый штрафной. Сидорчук в подкате полетел блокировать удар Парехо и зацепил хавбека. И Парехо пробил в стенку.

Свой острый момент был у Динамо после остроумного розыгрыша штрафного. Жерсон Родригес классно открылся под передачу Цыганкова, но пробил мимо ворот.

Во время момента Родригес коленом ударил по лицу голкипера Рульи. Тот пережил небольшой нокдаун и продолжил игру. Вероятно, после игры испанец будет искать в Киеве хорошего стоматолога.

На 30 минуте мяч, к сожалению, побывал в воротах Динамо. После навеса с углового Алькасер нанес остроумный удар, однако Шапаренко выбил с линии ворот.

И атака "желтой субмарины" нашла продолжение. Морено получил передачу в штрафной киевлян и прострелил на Торреса. Тот переправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.

Видео гола Торреса

На 35 минуте Динамо было близко, чтобы отыграться. Кендзера выполнил фирменный кросс в штрафную, однако Цыганков не смог переправить мяч в ворота. Еще одна возможность была у "бело-синих" в конце тайма.

Благодаря высокому прессингу Артем Беседин перехватил мяч перед штрафной гостей и отдал на ход Родригесу. Вингер киевлян вошел в штрафную, но не попал в створ ворот.

После перерыва Динамо получило второй мяч в свои ворота. Педраса выполнил навес с левого фланга и Морено нанес удар головой, с которым Бушан справился. И первым на добивании был Альбиоль. Ветеран испанского футбола переправил мяч в сетку.

Видео гола Альбиоля

Через секунду киевляне могли пропустить третий раз. Морено выскочил на рандеву с Бущаном, однако не переиграл голкипера. Динамо же ответил моментом у Беседина.

Цыганков вошел в штрафную и прострелил на Артема. Беседину оставалось переправить мяч в ворота, но он не дотянулся до него.

На 57 минуте Вильярреал имел еще один момент. Сирота неудачно выбил мяч, когда прерывал кросс с левого фланга. Тригерос обыгрался с Алькасером ​​и пробил в ближний угол. Бущан был на высоте!

На 66 минуте настоящий шедевр мог получиться у Цыганкова. Виктор мощно пробил со штрафного по неожиданной для голкипера траектории, но мяч так и не влетел в сетку ворот.

Виктор создал еще один момент на 80 минуте. Лидер Динамо нанес дальний удар, но мяч пролетел мимо ворот. В итоге Динамо так и не смогло наработать хотя бы на один гол – поражение 0:2!

Ответный матч состоится уже 18 марта на поле испанцев.