Александр Усик после победы над Дереком Чисорой осенью 2020 года уже 5 месяц ждет новостей о следующем сопернике. Казалось, что украинец встретится с Джо Джойсом. Но Александр Красюк, промоутер Усика, дал понять, что все не так просто.

Почему бой Усик – Джойс до сих пор не объявили

Еще в начале 2021-го появилась информация, что Усик и британец Джо Джойс встретятся в первой половине года. Усик формально позволил Джошуа не проводить защиту пояса WBO. Украинец с 2019 года является претендентом на этот титул.

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Как известно, Джошуа отказывается драться с Усиком, ведь стремится определить абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. До недавнего времени сообщалось, что боксеры практически заключили соглашение о 2 поединках.

И в СМИ все чаще пишут, что Фьюри "спрыгнет" с поединка против Джошуа. Причина в том, что у Тайсона простой уже больше года.

Александр Красюк пояснил, что бой Усик – Джойс не могут объявить пока не будет подписан контракт о встрече Джошуа и Фьюри. Это при том, что в WBO заявили, что санкционировали оба поединка.

Бой между Джошуа и Фьюри не подтвержден, тогда как можно сделать поединок за временный титул? Только после их подтверждения нам придет письмо от WBO, что чемпион не может защищать пояс участием в бою за звание абсолютного чемпиона и бла-бла-бла. Думаю, организация выберет такой сценарий,

– рассказал Красюк ютуб-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Усик и Джойс проведут бой за временный титул чемпиона WBO.

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Победитель станет полноценным чемпионом

Александр Красюк заявил, что общался с президентом WBO Пако Валькарселем, который подтвердил, что Усик получит полноценный титул.

Это произойдет, если победитель поединка Джошуа – Фьюри откажется от защиты пояса. Для этого Усику еще предстоит победить Джойса.

Мы обсуждали эту проблему. Он сказал, что если твой парень победит, то станет чемпионом, если Джошуа или Фьюри не подерутся против него после их первого поединка,

– сказал Красюк.

Что известно о переговорах

Сторона Джойса активно заявляет, что ведет переговоры о бое с Усиком. Там настроены более оптимистично и даже предположили, что бой состоится в мае – июне 2021 года.

Но в начале февраля появилась информация, что у сторон возникли проблемы. Команда Усика вроде бы не приняла предложение Джойса.

По словам Красюка можно сделать вывод, что стало препятствием организации поединка. Сторона Усика хочет, чтобы распределение гонорара было 80 на 20 процентов в пользу Усика.

Я посчитал, что распределение гонорара должно быть 93 на 7 в пользу Усика. Минимум в WBO – 80 на 20, мы обратились в организацию по этому поводу. Пока нет четкого распределения гонораров, все предложения не имеют смысла,

– отметил Красюк.

Он отметил, что переговоры с представителями Джойса не начинались. Между сторонами, по словам Красюка, было только 2 – 3 разговора.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщал, что судьба поединка Усик – Джойс определится на промоутерских торгах. Это означает, что любая компания может заняться организацией поединка.

Красюк высказался за то, чтобы поединок был отправлен на торги.

"Чтобы избежать каких-либо трудностей в переговорном процессе я бы предпочел сразу же перейти к промоутерским торгам. Это как в бою между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом. Бойцы вышли на торги, а рынок показал реальную стоимость. И все в дамках, особенно бойцы", – добавил промоутер.

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Джошуа вместо Джойса

Говоря о месте поединка Усика с Джойсом, Красюк предположил, что поединок может вообще не состояться.

"Я без понятия. Даже не уверен, что поединок и вовсе произойдет. У меня предчувствие, что бой между Джошуа и Фьюри состоится не скоро. И Энтони придется отказаться от пояса", – отметил Красюк.

Красюк считает, что Джошуа должен дать бой Усику в 2021 году, если не договорится о встрече с Фьюри.

"Если бой Джошуа – Фьюри не состоится в этом году или будет перенесен на конец года, то пусть Энтони бьется с Усиком. Или же отдаст титул. WBO должна собраться с силами и принять смелое решение – санкционировать бой Джошуа – Усик. И это будет полностью справедливо", – рассказал промоутер в интервью Sky Sports.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24