Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проведет первый бой в 2021 году. Украинец не выходил в ринг после поражения Дэнни Гарсии в январе 2020 года.

Известный инсайдер Майк Коппинджер, ссылаясь на свои источники, сообщил в твиттере, что Иван Редкач проведет бой против Реджиса Прогрейса.

Стоит внимания Украинские боксеры везут 6 медалей из Болгарии, Хижняк – трехкратный чемпион турнира

По его информации, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс собирается провести бой с Редкачем 17 апреля в Атланте (США).

Sources: Former 140-pound champion Regis Prograis is set to fight Ivan Redkach on Triller’s April 17 card featuring Jake Paul-Ben Askren in Atlanta. Along with Teofimo Lopez-George Kambosos, bringing Prograis to the platform signals serious interest in the best fighters in boxing — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2021

Его организацией займется компания Triller Fight Club, которая недавно выиграла торги по бою Теофимо Лопес – Джордж Камбосос.

Майк Коппинджер в комментариях сообщил, что поединок Редкач – Прогрейс не состоится в одном карде с боем Лопес – Камбосос.

Что известно о боксерах