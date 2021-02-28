Редкач возвращается: украинский боксер проведет бой с бывшим чемпионом мира
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проведет первый бой в 2021 году. Украинец не выходил в ринг после поражения Дэнни Гарсии в январе 2020 года.
Источник:твиттер Майка Коппинджера
Известный инсайдер Майк Коппинджер, ссылаясь на свои источники, сообщил в твиттере, что Иван Редкач проведет бой против Реджиса Прогрейса.
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По его информации, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс собирается провести бой с Редкачем 17 апреля в Атланте (США).
Его организацией займется компания Triller Fight Club, которая недавно выиграла торги по бою Теофимо Лопес – Джордж Камбосос.
Майк Коппинджер в комментариях сообщил, что поединок Редкач – Прогрейс не состоится в одном карде с боем Лопес – Камбосос.
Что известно о боксерах
- Редкач, который 11 марта отпразднует 35 день рождения, провел 30 поединков. В его активе 18 побед и 5 поражений.
- Иван в январе 2020 проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с Ерролом Спенсон за титул WBC.
- 32-летний Прогрейс провел 26 поединков, выиграв 25. В его пассиве поражение Джошу Тейлору. Американец владел титулом WBO, который проиграл именно Тейлору.
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