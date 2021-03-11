Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение после скандального матча Олимпик – Шахтер, который состоялся 6 марта на стадионе "Динамо" в Киеве. Наказали как Олимпик, так и сам стадион.

Контрольно-дисциплинарный комитет решил, что организация матча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского со стороны Олимпика "была такой, что не соответствовала требованиям Регламента УПЛ и Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ".

клуб-хозяин не обеспечил должного уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью;

Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил должного отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.

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По результатам рассмотрения КДК принял решение о наложении на Олимпик штрафа в размере 500 тысяч гривен за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ.

Кроме того, Олимпик предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений.

КДК запретил Олимпику использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.

Также КДК рекомендовал комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ, ПЛФ и Кубка Украины по футболу до конца сезона-2020/2021. И о возможности проведения матчей на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в сезоне-2021/2022 после отдельного решения Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ с учетом неукоснительного соблюдения клубами всех регламентных требований по вопросам безопасности.

Стоит отметить, что этот стадион в УПЛ, кроме Олимпика, также использует Динамо и черниговская Десна.