Состоялись еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Сборная Украины по гандболу победила Фарерские острова в отборе на Евро-2022. Такими были главные новости спорта в среду, 10 марта

Вылет Барселоны и проход Ливерпуля в Лиге чемпионов

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ и Барселона сыграли вничью. Барселона вылетела из-за поражения в первом матче.

Ливерпуль обыграл РБ Лейпциг и вышел в четвертьфинал.

Поэтому Ливерпуль и ПСЖ присоединились к другим участникам четвертьфинала Лиги чемпионов. Еще четыре участника станут известны после матчей 16 – 17 марта.

Победа Украины в отборе на гандбольное Евро-2022

Сборная Украины по гандболу провела третий матч в отборе на чемпионат Европы 2022. Украинцы в домашнем матче победили сборную Фарерских островов.

Скандал с украинским судейством

В украинском футболе продолжается скандал относительно судейства, который возник после матча Олимпик – Шахтер и высказываний президента "олимпийцев" Владислава Гельзина.

Детали Станет ли скандал с Гельзиным точкой невозврата для украинского футбола

Олимпик требует, чтобы УАФ обнародовала переговоры арбитров во время скандального эпизода, когда гол не засчитали.

Рух предлагает, чтобы арбитры после матча давали обязательное флеш-интервью.

В Шахтере же довольны судейством.

Комитет арбитров заявил, что никаких изменений не будет – ни отчетов перед клубами, ни обнародования оценок арбитров.

В честь Пеле назовут легендарный стадион

Стадион "Маракана" в Бразилии, принимавший финал чемпионата мира-2014, вскоре сменит название. Арена будет названа в честь легендарного футболиста Пеле.

Нокаут Ломаченко – в топ-10

Промоутерская компания Top Rank на своем ютуб-канале опубликовала топ-10 лучших нокаутов после мощных ударов по корпусу соперника. Не обошлось в рейтинге и без украинского следа. В видео попал бой Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса, который состоялся в США в 2018 году. В 10 раунде украинец выдал мощный удар в печень Линареса, отправив соперника в нокаут.