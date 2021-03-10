Сборная Украины по гандболу провела третий матч в отборе на чемпионат Европы 2022. Украинцы в домашнем матче победили сборную Фарерских островов.

Для сборной Украины это был третий матч в отборе. Первые два матча наша команда провела против сборной России. А обе игры состоялись на нейтральной территории – в Минске. Правда сборной Украины удалось лишь в первом матче сыграть вничью, второй матч закончился поражением.

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Поэтому матч против Фарерских островов был важен именно с турнирной точки зрения. Ведь в Киеве надо было побеждать.

Сама игра оказалась довольно напряженной. Соперники не давали друг другу уйти в отрыв. В середине первого тайма гостям даже удалось сравнять счет, но на перерыв украинцы ушли за преимущества в два гола.

Но это преимущество сразу же было нивелировано в начале второго тайма. И все же украинцы сумели снова выйти вперед и удержать положительный результат. Итог матча – 25:21.

Теперь сборную Украины 14 марта ожидает матч против Фарерских островов уже на их площадке.