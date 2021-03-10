Украина в напряженном матче победила Фарерские острова в отборе на гандбольное Евро
Сборная Украины по гандболу провела третий матч в отборе на чемпионат Европы 2022. Украинцы в домашнем матче победили сборную Фарерских островов.
Источник:24 канал
Для сборной Украины это был третий матч в отборе. Первые два матча наша команда провела против сборной России. А обе игры состоялись на нейтральной территории – в Минске. Правда сборной Украины удалось лишь в первом матче сыграть вничью, второй матч закончился поражением.
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Поэтому матч против Фарерских островов был важен именно с турнирной точки зрения. Ведь в Киеве надо было побеждать.
Сама игра оказалась довольно напряженной. Соперники не давали друг другу уйти в отрыв. В середине первого тайма гостям даже удалось сравнять счет, но на перерыв украинцы ушли за преимущества в два гола.
Но это преимущество сразу же было нивелировано в начале второго тайма. И все же украинцы сумели снова выйти вперед и удержать положительный результат. Итог матча – 25:21.
Теперь сборную Украины 14 марта ожидает матч против Фарерских островов уже на их площадке.
- Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2022 попала в группу с Россией, Чехией и Фарерскими островами. На турнир выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.
- Чемпионат Европы-2022 состоится в Венгрии и Словакии с 14 по 30 января 2022 года.
- После трех матчей украинцы занимают второе место в группе. Но они уже сыграли три матча. Россия сыграла всего два, Фарерские острова – один, а Чехия пока не сыграла ни одного.
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