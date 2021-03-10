Руководство донецкого Олимпика обратилось к Украинской ассоциации футбола с просьбой обнародовать запись переговоров бригады арбитров во время матча Олимпик – Шахтер. Речь идет о скандальном эпизоде, когда арбитр отменил гол Олимпика.

Клуб опубликовал открытое обращение на имя президента УАФ Андрея Павелко и членов исполкома. В нем отмечают, что решение арбитра не засчитать гол оказало прямое влияние на исход матча. Ведь матч закончился минимальной победой Шахтера.

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"По мнению представителей донецкого клуба, это поможет избежать каких-либо инсинуаций по теме скандала в матче 17-го тура между Олимпиком и Шахтером, и лучше разобраться в ситуации, что сложилась, как представителям СМИ, так и всей футбольной общественности Украины", – заявили в клубе.

В Олимпике напомнили, что арбитр Юрий Иванов принял решение о том, чтобы не засчитывать гол после консультации с VAR-арбитром Сергеем Бойко. А также о том, что в таких ситуациях система автоматически записывает разговор между бригадой арбитров.

В качестве примера похожего решения, в Олимпике привели ситуацию в Испании в 2018 году. Там после матча Барселона – Реал председатель судейского комитета предоставил журналистам видео и наложенную на него аудиозапись разговоров главного арбитра матча и VAR-арбитра.

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