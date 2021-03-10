Василий Ломаченко провел за свою карьеру немало ярких поединков, в которых эффектно нокаутировал соперников. Бой против Хорхе Линареса отметили в Top Rank.

Линарес – Ломаченко: нокаут в топ-10

Промоутерская компания Top Rank на своем ютуб-канале опубликовала топ-10 лучших нокаутов после мощных ударов по корпусу соперника.

Интересно Ломаченко хотят заставить биться с непобедимым чемпионом мира

Не обошлось в этом рейтинге и без украинского следа. В видео попал бой Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса, который состоялся в США в 2018 году. Украинцу понадобилось 10 раундов, чтобы взять верх над соперником. Интересно, что в том поединке боксер из Украины потерял концентрацию и побывал в нокдауне.

После этого Ломаченко еще больше завелся и в 10 раунде выдал мощный удар в печень Линареса и отправил соперника в нокаут. Украинец стал первым боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира всех трех различных весовых категорий всего за 12 боев.

Видео топ-10 лучших нокаутов от Top Rank