Скандал в украинском футболе вокруг судейства может привести к значительным изменениям. Среди них то, что арбитров могут заставить объяснять свои решения сразу после матча.

С соответствующей инициативой выступило футбольное клубное движение. Произошло это после скандала с судейством в матче Олимпик – Шахтер и высказыванием после игры Владислава Гельзина.

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Поэтому движение предложило свои несколько инициатив. Такое интервью после матча дают тренеры команд и игроки обоих клубов, и оно является обязательным.

Досталось от движения и Комитету арбитров Украинской ассоциации футбола, который возглавляет итальянец Лучано Луче.

"Нам неважно какой национальности будет председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола. Важно, чтобы это был высококвалифицированный, авторитетный человек, как в футбольной среде, так и в судейском корпусе. Очень важно, чтобы этот человек работал в Украине ежедневно в режиме онлайн, физически находился на своем рабочем месте, а не дистанционно, кто знает где", – говорится в заявлении клуба.

Что касается Лучано Луче, то в клубе отметили, что скандалы с арбитражем в Украине только растут. Зато на международной арене украинские арбитры почти не работают.

"Также у нас складывается впечатление, что у Лучано Луче есть свои любимые арбитры, которые имеют особый статус и его благосклонность. Сейчас создается впечатление, что в Комитете арбитров УАФ – тотальная диктатура. Кажется, что все решения относительно назначения на матчи, отбора и оценки действий рефери авторитарно узурпировал один человек, или нам сознательно создают видимость, что этими вопросами ведает именно этот человек. Не исключено для того, чтобы прикрыть чьи-то ушки", – подытожили в клубе.