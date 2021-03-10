В Комитете арбитров Украинской ассоциации футбола дали четко понять, что они не пойдут ни на какие уступки клубам относительно судейства. И отчитываться перед клубами тоже не планируют.

Такое мнение высказал глава комитета арбитров Лучано Луче во время очередного заседания Комитета профессионального футбола УАФ. Сам он присутствовал только онлайн.

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Далее цитаты с сайта УАФ:

Общаясь с представителями клубов, входящих в комитет профессионального футбола, итальянский специалист напомнил, что Украинская ассоциация футбола в свое время присоединилась к конвенции УЕФА по арбитражу. Согласно этому документу исключается любое влияние профессиональных клубов и других структур на арбитров. Чтобы полноправно присоединиться к международному сообществу, в структуре УАФ были проведены соответствующие изменения, касающиеся арбитров.

Лучано Лучи напомнил, что деятельность арбитров ни при каких обстоятельствах не может подлежать влиянию и контролю со стороны лиг, других объединений клубов или любых государственных органов. То же касается назначений арбитров – они осуществляются исключительно комитетом арбитров, и на этот процесс не могут влиять представители других структур.

Председатель Комитета арбитров подчеркнул, что он подотчетен лишь высшим руководящим органам УАФ. Клубы не имеют никакого юридического права на управление арбитрами. Невыполнение этих требований может привести к санкциям в отношении УАФ и исключению из Конвенции из арбитража. Дальнейшие нарушения могут вообще привести к исключению УАФ и ее представителей из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Лучано Лучи рассказал, что тщательный анализ арбитража производится в отношении всех матчей УПЛ и ПФЛ, а также матчей чемпионатов U-21 и U-19. На основе этого анализа делаются выводы о качестве арбитража. Но УАФ не обнародует оценки за качество арбитража. Эта информация является исключительно служебным и используется в работе комитета арбитров во время назначения на следующие матчи.

Поэтому получается, что клубы не могут узнать, как оценили арбитры в матчах, вокруг которых был скандал. Ведь ее не обнародуют. Хотя клубы оплачивают работу судей.

Если у клуба есть претензии относительно беспристрастности арбитра, то они не могут добиться, чтобы он не судил их матчи, ведь не имеют на это влияние.

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Да и что касается самого Лучи, то получить ответов от него клубы тоже не могут. Он ведь им не подотчетен.