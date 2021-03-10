Комитет арбитров отреагировал на скандал с судейством – никаких реформ не будет
В Комитете арбитров Украинской ассоциации футбола дали четко понять, что они не пойдут ни на какие уступки клубам относительно судейства. И отчитываться перед клубами тоже не планируют.
Источник:УАФ
Такое мнение высказал глава комитета арбитров Лучано Луче во время очередного заседания Комитета профессионального футбола УАФ. Сам он присутствовал только онлайн.
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Далее цитаты с сайта УАФ:
- Общаясь с представителями клубов, входящих в комитет профессионального футбола, итальянский специалист напомнил, что Украинская ассоциация футбола в свое время присоединилась к конвенции УЕФА по арбитражу. Согласно этому документу исключается любое влияние профессиональных клубов и других структур на арбитров. Чтобы полноправно присоединиться к международному сообществу, в структуре УАФ были проведены соответствующие изменения, касающиеся арбитров.
- Лучано Лучи напомнил, что деятельность арбитров ни при каких обстоятельствах не может подлежать влиянию и контролю со стороны лиг, других объединений клубов или любых государственных органов. То же касается назначений арбитров – они осуществляются исключительно комитетом арбитров, и на этот процесс не могут влиять представители других структур.
- Председатель Комитета арбитров подчеркнул, что он подотчетен лишь высшим руководящим органам УАФ. Клубы не имеют никакого юридического права на управление арбитрами. Невыполнение этих требований может привести к санкциям в отношении УАФ и исключению из Конвенции из арбитража. Дальнейшие нарушения могут вообще привести к исключению УАФ и ее представителей из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
- Лучано Лучи рассказал, что тщательный анализ арбитража производится в отношении всех матчей УПЛ и ПФЛ, а также матчей чемпионатов U-21 и U-19. На основе этого анализа делаются выводы о качестве арбитража. Но УАФ не обнародует оценки за качество арбитража. Эта информация является исключительно служебным и используется в работе комитета арбитров во время назначения на следующие матчи.
Поэтому получается, что клубы не могут узнать, как оценили арбитры в матчах, вокруг которых был скандал. Ведь ее не обнародуют. Хотя клубы оплачивают работу судей.
Если у клуба есть претензии относительно беспристрастности арбитра, то они не могут добиться, чтобы он не судил их матчи, ведь не имеют на это влияние.
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Да и что касается самого Лучи, то получить ответов от него клубы тоже не могут. Он ведь им не подотчетен.
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