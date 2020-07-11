В пятницу, 10 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы и Лиги чемпионов

В Швейцарии 10 июля состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020. В процессе жеребьевки были определены пары на 1/4 финала и полуфиналы, пишет 24 канал.

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Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

№ 1 победитель пары "Манчестер Сити"/"Реал" – победитель пары "Ювентус"/"Лион"

№ 2 РБ "Лейпциг" – "Атлетико"

№ 3 победитель пары "Барселона"/"Наполи" – победитель пары "Бавария"/"Челси"

№ 4 "Аталанта" – ПСЖ

Результаты жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов

Победитель пары № 1 – Победитель пары № 3

Победитель пары № 2 – Победитель пары № 4

Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы

№ 1 победитель пары "Шахтер"/"Вольфсбург" – победитель пары "Базель"/"Айнтрахт"

№ 2 победитель пары " Манчестер Юнайтед "/ЛАСК – победитель пары"Копенгаген" / " Башакшехир"

№ 3 победитель пары "Интер"/"Хетафе" – победитель пары "Байер"/"Рейнджерс"

№ 4 победитель пары "Вулверхэмптон"/"Олимпиакос" – победитель пары "Севилья"/"Рома"

Результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы

Победитель пары № 4 – победитель пары № 2

Победитель пары № 3 – победитель пары № 1

Германия – Украина: матч Лиги наций состоится на историческом стадионе

Сборная Украины узнала, где сыграет выездной матч Лиги наций против команды Германии. Немецкий футбольный союз официально утвердил дату и место матча.

Матч Германия – Украина состоится 14 ноября. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

Исторический стадион для Украины

Стадион в Лейпциге является историческим для украинской сборной. Именно там Украина сыграла свой первый в истории матч на чемпионате мира.

К сожалению, подопечные Олега Блохина в меньшинстве проиграли сборной Испании со счетом 4:0. Участие и той игре принял нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Промоутерская компания Усика объявила о первом вечере бокса

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) создал свою промоутерскую компанию. Уже представлен официальный тизер первого боксерского вечера, в котором компания украинца выступает в роли соорганизаторов.

Шоу будет называться Big Boxing Night и состоится 1 августа в Киеве.

В вечере бокса примут участие: Владислав Сиренко, Павел Кроленко, Александр Пришедших, Константин Довбищенко, Андрей Великовский, Руслан Щелев, Петр Иванов, Роман Шкарупа, Виктор Вихрист, Игорь Шевадзуцький, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросяна, Даниэль Лапин.

"Шахтер" сыграет матч Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Киеве

УЕФА принял решение о том, где нужно проводить ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матч пройдет не в Харькове, где "горняки" выступали осенью, а в Киеве на НСК "Олимпийский", где они проводят домашние матчи после возобновления сезона.

Игра состоится в среду, 5 августа, и начнется в 19:55 по местному времени.

Стоит отметить, что матч пройдет без болельщиков из-за ограничения, введенные УЕФА и местными властями из-за пандемии коронавирус.