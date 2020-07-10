Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) создал свою промоутерскую компанию.

Уже представлен официальный тизер первого боксерского вечера, в котором компания украинца выступает в роли соорганизаторов. Об этом сообщает Instagram-страница компании.

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Шоу будет называться Big Boxing Night и состоится 1 августа в Киеве.

В вечере бокса примут участие: Владислав Сиренко, Павел Кроленко, Александр Захожий, Константин Довбищенко, Андрей Великовский, Руслан Щелев, Петр Иванов, Роман Шкарупа, Виктор Вихрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросян, Даниэль Лапин.

Цена Big Boxing Night

Событие позиционируется, как один из крупнейших вечеров бокса лета 2020 года, поэтому и билеты стоят не дешево. Так, самый недорогой билет стоит 1500 гривен. В целом же, диапазон цен составляет 1500-2000 гривен.

В клубе обещают "сочетание спортивного драйва и утонченной светской вечеринки в кругу всемирно известных спортсменов и звездных гостей". Развлекать публику также будет певица Злата Огневич.