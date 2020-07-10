Сборная Украины узнала, где сыграет выездной матч Лиги наций против команды Германии. Немецкий футбольный союз официально утвердил дату и место матча.

Как сообщает сайт Немецкого футбольного союза, матч Украина – Германия состоится 14 ноября. Игра пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

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Начало Германия – Украина в 21:45.

Стадион в Лейпциге вмещает 44 345 зрителей. Стадион является домашним для РБ "Лейпциг".

Исторический стадион для Украины

Стадион в Лейпциге является историческим для украинской сборной. Там Украина сыграла свой первый в истории матч на чемпионате мира.

К сожалению, подопечные Олега Блохина в меньшинстве проиграли сборной Испании со счетом 4:0.

Участие в той игре принял нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

В Лиге наций соперниками сборной Украины будут также команды Испании и Швейцарии. Календарь матчей – читайте по ссылке.