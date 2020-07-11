У п'ятницю, 10 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Відбулося жеребкування Ліги Європи та Ліги чемпіонів

У Швейцарії 10 липня відбулося жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2019/2020. У процесі жеребкування були визначені пари на 1/4 фіналу та півфінали, пише 24 канал.

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Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

№ 1 переможець пари "Манчестер Сіті"/"Реал" – переможець пари "Ювентус"/"Ліон"

№ 2 РБ "Лейпциг" – "Атлетіко"

№ 3 переможець пари "Барселона"/"Наполі" – переможець пари "Баварія"/"Челсі"

№ 4 "Аталанта" – ПСЖ

Результати жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів

Переможець пари № 1 – Переможець пари № 3

Переможець пари № 2 – Переможець пари № 4

Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи

№ 1 переможець пари "Шахтар"/"Вольфсбург" – переможець пари "Базель"/"Айнтрахт"

№ 2 переможець пари "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – переможець пари "Копенгаген"/"Башакшехір"

№ 3 переможець пари "Інтер"/"Хетафе" – переможець пари "Баєр"/"Рейнджерс"

№ 4 переможець пари "Вулверхемптон"/"Олімпіакос" – переможець пари "Севілья"/"Рома"

Результати жеребкування півфіналу Ліги Європи

Переможець пари № 4 – переможець пари № 2

Переможець пари № 3 – переможець пари № 1

Німеччина – Україна: матч Ліги націй відбудеться на історичному стадіоні

Збірна України дізналася, де зіграє виїзний матч Ліги націй проти команди Німеччини. Німецький футбольний союз офіційно затвердив дату і місце матчу.

Матч Німеччина – Україна відбудеться 14 листопада. Гра пройде у Лейпцизі на стадіоні "Ред Булл Арена".

Історичний стадіон для України

Стадіон у Лейпцизі є історичним для української збірної. Саме там Україна зіграла свій перший в історії матч на чемпіонаті світу.

На жаль, підопічні Олега Блохіна у меншості програли збірній Іспанії з рахунком 4:0. Участь і тій грі взяв теперішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Промоутерська компанія Усика оголосила про перший вечір боксу

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) створив свою промоутерську компанію. Вже представлений офіційний тизер першого боксерського вечора, в якому компанія українця виступає в ролі співорганізаторів.

Шоу буде називатися Big Boxing Night і відбудеться 1 серпня в Києві.

У вечорі боксу візьмуть участь: Владислав Сіренко, Павло Кроленко, Олександр Захожий, Костянтин Довбищенко, Андрій Великовский, Руслан Щелев, Петро Іванов, Роман Шкарупа, Віктор Вихрист, Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравора Петросян, Даніель Лапін.

"Шахтар" зіграє матч Ліги Європи з "Вольфсбургом" у Києві

УЄФА прийняв рішення про те, де потрібно проводити матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Матч пройде не в Харкові, де "гірники" виступали восени, а в Києві на НСК "Олімпійський", де вони проводять домашні матчі після відновлення сезону.

Гра відбудеться в середу, 5 серпня, і почнеться о 19:55 за місцевим часом.

Варто зазначити, що матч пройде без уболівальників через обмеження, які введені УЄФА і місцевою владою через пандемію коронавірусу.