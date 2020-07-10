10 июля донецкий "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Но чтобы заглядывать в четвертьфинал, необходимо еще пройти немецкий "Вольфсбург".

Сегодня состоялась жеребьевка не только Лиги чемпионов, но и Лиги Европы, пишет 24 канал.

К теме: Лига Европы: результаты жеребьевки 1/4 финала

Соперники "горняков"

Для украинского болельщика он важен тем, что борьбу за европейский кубок продолжает донецкий "Шахтер". Но чтобы заглядывать в 1/4 финала, необходимо еще пройти немецкий "Вольфсбург". Однако, потенциальных будущих соперников подопечные Луиша Каштру узнали.

Подчеркнем, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий клуб – 1:2.

Теперь дончан ожидает решающий поединок в Харькове.

Если "горняки" выйдут в четвертьфинал, то их ожидает поединок против победителя пары "Айнтрахт"/"Базель". Очевидно, что в этой паре выйдет дальше "Базель", который победил в первом матче – 0:3.

Если дончанам удастся победить соперника в 1/2 финала, то их ожидает победитель матчей "Интер"/"Хетафе" – "Рейнджерс"/"Байер".