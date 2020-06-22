Где "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом"

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что матч не состоится в Украине. Об этом Павелко сообщил "Футбольному формату".

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Насколько я понимаю, это все будет в Германии. К сожалению, нашей команде предстоит сыграть два матча на выезде. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии,

– сказал Павелко.

Он добавил, что команды будут играть без болельщиков.

В то же время генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий заявил, что матч может пройти в Украине.

"Согласно плану, который существует на сегодня, матч все-таки состоится в Украине, как это и должно было быть", – сказал Записоцкий в эфире программы "Великий футбол".

По его словам, дальнейшие поединки будут проходить в Германии.

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