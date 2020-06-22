Где "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что матч не состоится в Украине. Об этом Павелко сообщил "Футбольному формату". Не пропустите Лига чемпионов 2019/2020: УЕФА официально назвал дату и место матчей Насколько я понимаю, это все будет в Германии. К сожалению, нашей команде предстоит сыграть два матча на выезде. Не совсем равные условия, но это вынужденная мера из-за пандемии, – сказал Павелко. Он добавил, что команды будут играть без болельщиков. В то же время генеральный секретарь и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий заявил, что матч может пройти в Украине. "Согласно плану, который существует на сегодня, матч все-таки состоится в Украине, как это и должно было быть", – сказал Записоцкий в эфире программы "Великий футбол". По его словам, дальнейшие поединки будут проходить в Германии. Когда состоятся матчи Лиги Европы УЕФА принял решение, что матчи стадии плей-офф Лиги Европы сезона 2019/2020 пройдут с 10 по 21 августа. Матчи пройдут в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Поединки стадии 1/8 финала состоятся 5-6 августа. Финал Лиги Европы состоится 21 августа в Кельне.