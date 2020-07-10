В Швейцарии 10 июля состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В процессе жеребьевки были определены пары на 1/4 финала и полуфинала.

Заключительные матчи Лиги чемпионов сезона 2019/2020 состоятся в августе. Однако в УЕФА решили провести жеребьевку еще в июле, сообщает 24 канал.

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В 1/4 финала до карантина успели пробиться четыре клуба: "Аталанта", СБ "Лейпциг", "Атлетико" и ПСЖ.

Еще в четырех противостояниях состоялись только первые матчи.

"Бавария" – "Челси" (3:0 в пользу "Баварии" после первой игры);

"Барселона" – "Наполи" (1:1 после первой игры);

"Манчестер Сити" – "Реал" (2:1 в пользу "Сити" после первой игры);

"Ювентус" – "Лион" (1:0 в пользу "Лиона" после первой игры).

На стадии четвертьфинала и полуфинала команды проведут по одной встрече, а не две, как обычно.

Результаты жеребьевки четвертьфинала

№ 1 Победитель пары "Манчестер Сити"/"Реал" – победитель пары "Ювентус"/"Лион"

№ 2 СБ "Лейпциг" – "Атлетико"

№ 3 Победитель пары "Барселона"/"Наполи" – победитель пары "Бавария"/"Челси"

№ 4 "Аталанта" – ПСЖ



Результаты жеребьевки четвертьфинала / Фото УЕФА

Результаты жеребьевки полуфинала

Победитель пары № 1 – победитель пары № 3

Победитель пары № 2 – победитель пары № 4

Все матчи, начиная с четвертьфинала, будут проходить в Португалии. Финал состоится 23 августа в Лиссабоне.