Состоялась жеребьевка Лига Европы сезона 2019/2020. Команды узнали потенциальных соперников вплоть до заключительного турнира.

До карантина в Лиге Европы не состоялись все матчи 1/8 финала. Таким образом, ни одна команда еще не гарантировала себе выход в четвертьфинал, сообщает 24 канал.

Кстати Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 финала

Результаты жеребьевки 1/4 финала

№ 1 Победитель пары "Шахтер"/"Вольфсбург" – победитель пары "Базель"/"Айнтрахт"

№ 2 Победитель пары "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – победитель пары "Копенгаген"/"Башакшехир"

№ 3 Победитель пары "Интер"/"Хетафе" – победитель пары "Байер"/"Рейнджерс"

№ 4 Победитель пары "Вулверхэмптон"/"Олимпиакос" – победитель пары "Севилья"/"Рома"



Результати жеребкування 1/4 фіналу / Фото УЄФА

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Результаты жеребьевки 1/2 финала

Победитель пары № 4 – победитель пары № 2

Победитель пары № 3 – победитель пары № 1