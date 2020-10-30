В четверг, 29 октября, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

"Заря" проиграла "Браге" в Лиге Европы

29 октября "Заря" встречалась с "Брагой" в матче Лиги Европы. Португальская команда шокировала луганчан на старте матча и одержала победу – 1:2, пишет 24 канал.

Как это было: "Заря" в боевом матче уступила "Браге" в Лиге Европы: видео

Счет в матче уже на четвертой минуте открыл Паулинью, отправив мяч под перекладину после паса от Эсжая. Удвоил счет оруженосцев Николас Гайтан, который в одно касание с угла штрафной пробил точно в угол ворот Николы Василя.

Подопечные Виктора Скрипника за матч нанесли 19 ударов по воротам Браги, но поразить сетку ворот удалось лишь раз за несколько секунд до финального свистка. На шестой компенсированной минуте Дмитрий Иванисеня из-за пределов штрафной мощным выстрелом отправил мяч в ворота гостей.

Таким образом, "Заря" проиграла второй матч подряд в Лиге Европы и делит последнее место с АЕКом в группе G.

Впереди украинский клуб ждет спарка против АЕКа, а "Браге" придется противостоять "Лестеру".

Усик и Чисора провели дуэль взглядов

Александр Усик и Дерек Чисора сошлись в дуэли взглядов за два дня до поединка. Украинец и британец приняли участие в пресс-конференции, посвященной их поединку.

Во время пресс-конференции оба боксера были сдержанны и много шутили. Что Чисора, что Усик выразили уверенность в своей победе. Кроме того, Усик заявил, что приехал в Лондон не "воевать", а продемонстрировать красивый бокс.

Усик – Чисора: главное

Уже в эту субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой состоится в Лондоне и будет без зрителей. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.

Последний раз британский боксер Дерек Чисора проводил поединок также в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.

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Усик за этот поединок получит значительно меньше Чисоры – только 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А вот заработок британца составит 4 миллиона фунтов стерлингов.

Когда Ломаченко проведет следующий бой

Украинский боксер Василий Ломаченко сразу после боя с Теофимо Лопесом перенес операцию на плече. Бывший чемпион мира в легком весе планирует вернуться в ринг весной 2021 года.

Пока остается открытым вопрос, в каком весе Ломаченко продолжит выступать. Боб Арум, промоутер Василия, рассказывал, что решение будет принято после их с Ломаченко разговора.

Ожидается, что Ломаченко покинет легкий вес и будет выступать в низшем дивизионе.

Ломаченко проиграл Лопесу: что известно?

В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Позже стало известно, что украинец боксировал с травмой плеча. Реванш между боксерами не предусмотрен контрактом.

Шовковский прошел в депутаты Киевсовета

Александр Шовковский, ассистент наставника национальной сборной Украины, в прошлом легендарный экс-голкипер "Динамо" и "сине-желтых", на местных выборах в столице прошел по списку партии "УДАР" Виталия Кличко к Киевсовету.

Как сообщает телеграм-канал Сони Кошкиной, "УДАР" набрал чуть более 20% голосов, а это значит, что легендарный экс-гокипер "Динамо" станет депутатом Киевского совета.

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Перед местными выборами у него был №2 в списке партии, которая получит 30 мандатов в Киевсовете.