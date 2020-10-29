Украинский боксер Василий Ломаченко сразу после боя с Теофимо Лопесом перенес операцию на плече. Бывший чемпион мира в легком весе планирует вернуться в ринг весной 2021 года.

Эгис Климас, менеджер Василия, рассказал о самочувствии Ломаченко после операции, а также сообщил ориентировочные месяцы возвращения украинца на ринг.

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Ломаченко вернется в марте или апреле

Климас заявил, что Ломаченко чувствует себя хорошо, а процесс реабилитации продолжается быстро.

Лома чувствует себя прекрасно после операции и возвращается домой. Он быстро восстанавливается и уже делает реабилитационные упражнения. Он скоро вернется, надеюсь, мы сможем снова увидеть его на ринге в марте или апреле следующего года,

– написал Климас в инстаграме.

Пока остается открытым вопрос, в каком весе Ломаченко продолжит выступать. Боб Арум, промоутер Василия, рассказывал, что решение будет принято после их с Ломаченко разговора.

Ожидается, что Ломаченко покинет легкий вес и будет выступать в низшем дивизионе.