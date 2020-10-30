У четвер, 29 жовтня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

"Зоря" програла "Бразі" у Лізі Європи

29 жовтня "Зоря" зустрічалася із "Брагою" у матчі Ліги Європи. Португальська команда шокувала луганчан на старті матчу та здобула перемогу – 1:2, пише 24 канал.

Як це було: "Зоря" у бойовому матчі поступилася "Бразі" у Лізі Європи: відео

Рахунок у матчі вже на четвертій хвилині відкрив Паулінью, відправивши м’яч під поперечку після пасу від Есжаю. Подвоїв рахунок зброєносців Ніколас Гайтан, який в один дотик з кута штрафного пробив точно у кут воріт Ніколи Васіля.

Підопічні Віктора Скрипника за матч завдали 19 ударів по воротах Браги, але вразити сітку воріт вдалося лише раз за кілька секунд до фінального свистка. На шостій компенсованій хвилині Дмитро Іванісеня з-за меж штрафного майданчика потужним пострілом відправив м’яч у ворота гостей.

Таким чином, "Зоря" програла другий матч поспіль у Лізі Європи та ділить остання місце з АЕКом у групі G.

Попереду український клуб чекає спарка проти АЕКа, а "Бразі" доведеться протистояти "Лестеру".

Усик і Чісора провели дуель поглядів

Олександр Усик та Дерек Чісора зійшлися у дуелі поглядів за два дні до поєдинку. Українець та британець взяли участь у пресконференції, яка присвячена їх поєдинку.

Під час пресконференції обидва боксери були стримані та багато жартували. Що Чісора, що Усик висловили впевненість у своїй перемозі. Окрім того, Усик заявив, що приїхав у Лондон не "воювати", а продемонструвати красивий бокс.

Усик – Чісора: головне

Вже у цю суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде у ринг проти британського боксера Дерека Чісори.

Бій відбудеться у Лондоні та буде без глядачів. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі. Дебютний поєдинок Олександр провів у торік у жовтні. У якому боксер з України переміг Чазза Візерспуна.

Востаннє британський боксер Дерек Чісора проводив поєдинок також у жовтні. Тоді британець нокаутував свого земляка Девіда Прайса.

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Усик за цей поєдинок отримає значно менше за Чісору – лише 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. А от заробіток британця складе 4 мільйони фунтів стерлінгів.

Коли Ломаченко проведе наступний бій

Український боксер Василь Ломаченко відразу після бою з Теофімо Лопесом переніс операцію на плечі. Колишній чемпіон світу у легкій вазі планує повернутися у ринг навесні 2021 року.

Наразі залишається відкритим питання, в якій вазі Ломаченко продовжить виступати. Боб Арум, промоутер Василя, розповідав, що рішення буде прийнято після їхньої з Ломаченком розмови.

Очікується, що Ломаченко покине легку вагу та виступатиме у нижчому дивізіоні.

Ломаченко програв Лопесу: що відомо?

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Пізніше стало відомо, що українець боксував з травмою плеча. Реванш між боксерами не передбачений контрактом.

Шовковський пройшов у депутати Київради

Олександр Шовковський, асистент наставника національної збірної України, в минулому легендарний ексголкіпер "Динамо" і "синьо-жовтих", на місцевих виборах в столиці пройшов за списком партії "УДАР" Віталія Кличка до Київради.

Як повідомляє телеграм-канал Соні Кошкіної, "УДАР" набрав трохи більше 20% голосів, а це означає, що легендарний ексголкіпер "Динамо" стане депутатом Київської ради.

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Перед місцевими виборами у нього був №2 в списку партії, яка отримає 30 мандатів у Київраді.