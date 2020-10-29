Александр Шовковский, ассистент наставника национальной сборной Украины, в прошлом легендарный экс-голкипер "Динамо" и "сине-желтых", на местных выборах в столице прошел по списку партии "УДАР" Виталия Кличко в Киевсовет.

Как сообщает телеграм-канал Сони Кошкиной, "УДАР" набрал чуть более 20% голосов, а это значит, что легендарный ЭК-голкипер "Динамо" станет депутатом Киевского совета.

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Перед местными выборами у него был №2 в списке партии, которая получит 30 мандатов в Киевсовете.

Шовковский не покинет сборную

В своем инстаграме 45-летний Шовковский сообщил, что покинуть работу в сборной Украины не входит в его планы.

В частности, помощник Андрея Шевченко в комментариях написал, что не покинул команду. Шовковский заявил, что он не планирует быть народным депутатом.

Следовательно, он может законно совмещать работу политика и футбольного тренера.

Если Шовковский действительно попадет в Киевский городской совет, то будет работать на общественных началах.

Что известно о Шовковском?

Выдающийся вратарь в истории "Динамо" и сборной Украины. Шовковский всю карьеру провел в "Динамо" – с 1993 по 2016 год.

В активе Шовковского ряд украинских рекордов: по количеству матчей во всех турнирах, по количеству матчей в чемпионате Украины по количеству матчей в истории "Динамо" по количеству матчей в Лиге чемпионов.

45-летний Шовковский – единственный вратарь, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира. Александр не пропустил ни одного гола в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.

С сентября 2018 года Шовковский входит в тренерский штаб сборной Украины.