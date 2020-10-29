Непобедимый украинский боксер Александр Усик вернется в ринг 31-го октября на сам Хэллоуин. Соперником украинца станет непредсказуемый британец Дерек Чисора. Анонс важнейшего поединка для Усика – читайте на Спорт 24.

Усик – Чисора: главное

Что: бой в супертяжелом весе;

Где: Англия, Лондон, "Уэмбли Арена"

Когда: 31 октября, в 23:00;

Где смотреть: платформа Megogo

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Почему боксеры решили провести бой

Переход Усика из крузервейт в хэвивейт затянулся, пишет 24 канал. Александр должен был дебютировать в мае 2019 года против Карлоса Такама. Однако бой сорвался из-за травмы бицепса украинца.

В октябре Александр должен был встретиться с Тайроном Спонгом, но буквально за несколько дней до боя голландец провалил допинг-тест. Усику спешно нашли другого соперника – ветерана Чазза Уизерспуна. Его украинец легко победил.

Однако эксперты склоняются к мнению, что по Уизерспуну не стоит оценивать дебют Усика.

В декабре 2019 года Усик и Чисора отправились в Саудовскую Аравию на бой Энтони Джошуа и Энди Руиса. Там боксеры впервые встретились и "понеслось". В СМИ начали появляться слухи, что Усик проведет бой с Чисорой.

Джошуа победил Руиса и отвоевал титулы WBA, WBO, IBF. Сразу после этого WBO назначила Усика обязательным претендентом на титул. По линии IBF Джошуа должен был драться с Пулевым.

Усик согласился дать Джошуа время встретиться с Пулевым. А, чтобы не простаивать без поединков, Александру устроили бой с Чисорой.

Бой должен был состояться еще в мае, однако его перенесли из-за карантина.

Кто такой Чисора

36-летний Чисора прекрасный соперник для Усика на этом этапе карьеры украинца в супертяжелом весе. Британец, хотя и не хватал звезд с неба, но имел большое количество топ-матчей.

11 декабря 2010 года Чисоре нужно было драться с Владимиром Кличко, но за три дня до боя Кличко порвал мышцу брюшного пресса и поединок пришлось перенести на 30 апреля 2011 года. Однако встреча Владимира и Дерека так и не состоялась.

В 2012 году британец таки получил бой против Кличко, однако Виталия. Все хорошо помнят пощечину Дерека Виталию на пресс-конференции и плевок в лицо Владимиру.

Видео как Чисора дал пощечину Кличко

После поражения Кличко британец продолжал "зарабатывать" себе славу. Дерек устроил драку с Дэвидом Хэем (его действующий промоутер). После этого боксеры встретились и Хэй уверенно победил.

Чисора дважды боксировал против Диллиана Уайта и терпел поражения. Также в пассиве Дерека два поражения Тайсону Фьюри и неудача в противостоянии с Пулевым.

Опытный британец проигрывал всем топ-боксерам, поэтому Усик на фоне Чисоры может доказать свой уровень конкурентоспособности.

Все или ничего для Усика

Усик – один из лидеров рейтингов P4P (сильнейшие боксеры независимо от весовой категории). Эксперты рассматривают Усика как главную угрозу для супертяжелого дивизиона. Быстрый, техничный, непобедимый и абсолютный чемпион в крузервейте.

33-летний украинец провел лишь один бой в хэвивейте, но уже является претендентом на титул. Однако Усику крайне важно, чтобы жизнь не сыграла с ним злую шутку, как с Диллианом Уайтом.



Александр Усик / Фото boxingscene

Британец Уайт – был официальным претендентом на титул WBC и активно требовал встречи с Тайсоном Фьюри. Но недавно он сенсационно проиграл Александру Поветкину. Формально Уайт потерял свой статус.

Поэтому Усику важно не повторить судьбу Уайта: украинец обязан победить. Иначе выход на бой за титул WBO будет недостижимым, а статус – потерян.

Преимущества боксеров

Украинский боксер приучил фанатов к своей скорости, прекрасному таймингу и работе ног. Александр методично уничтожает соперника, насыпая большое количество неприятных ударов.

Усик не из тех боксеров, которые расправляются с соперниками в первой половине боя. Для украинца решающие последние раунды, где соперник истощен, а Усик включает всю свою скорость.

Главным преимуществом Чисоры является удар. Он хоть и не нокаутирующий, но чрезвычайно неприятный. Чисора – агрессивный боксер, который может оказывать давление на протяжении всего раунда.

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Прогноз на бой

Букмекеры считают Усика абсолютным фаворитом поединка. В Marathonbet на победу украинца предлагают коэффициент 1,138. Если же сенсационно выигрывает Чисора – коэффициент 8,10. Отметим, на этот бой в Marathonbet нулевая маржа.

Специалисты считают, что Усик имеет больше всего шансов победить в восьмом раунде – коэффициент 14,75. Зато на то, что Чисора выигрывает в период с 7 по 9 раунд – коэффициент 22.

На досрочную победу Усика букмекеры предлагают коэффициент 1,99. Если же украинец выигрывает по очкам – коэффициент 2,40.

Букмекеры понимают, что у Чисоры нет шансов победить Усика решением судей. Шанс Дерека – досрочная победа. На такой итог поединка коэффициент 13,50.