Украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры. Гонорар украинца будет значительно меньше, чем ожидалось до этого. И он будет в 2,6 раза меньше, чем заработает Чисора за этот бой.

Бой Усик – Чисора станет главным событием вечера бокса в субботу, 31 октября. Боксеры проведут поединок на SSE Arena Wembley в Лондоне.

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Изначально планировалось, что боксеры выйдут в ринг в мае 2020 года. Этот бой должен был состояться на 02 Arena с участием зрителей. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы – бой перенесли. И теперь он состоится без участия болельщиков.

Отсутствие зрителей на трибунах повлияло и на гонорары боксеров. По данным totalsportal.com, изначально Усик за этот бой должен был получить 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Гонорар Чисоры был значительно больше – 6,9 миллиона фунтов стерлингов.

Теперь же обоих боксеров ожидает значительное сокращение гонораров. Усик за этот бой получит 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Заработок Чисоры составит 4 миллиона фунта стерлингов.