Александр Усик и Дерек Чисора сошлись в дуэли взглядов за два дня до поединка. Украинец и британец приняли участие в пресс-конференции, посвященной их поединку.

Во время пресс-конференции оба боксера были сдержанны и много шутили. Об этом сообщает 24 канал.

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Что Чисора, что Усик выразили уверенность в своей победе. Кроме того, Усик заявил, что приехал в Лондон не "воевать", а продемонстрировать красивый бокс.

Никакой войны не будет. Это все слова Дерека. Я принес мир. Это будет офигенный, чистый бокс,

– сказал Усик.

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Также стороны активно обсудили габариты Усика, мол, украинец маловат для супертяжелого дивизиона. На это Усик нашел интересный ответ.

33-летний украинец сказал, что если бы король джунглей определялся по размерам, то им был бы слон, а не лев.

На это Чисора сказал, что слон может победить льва в очной борьбе. Однако Усик риторически ответил, что слон боится мышей. После этого боксеры сошлись в спокойной дуэли взглядов.

Смотрите видео дуэли взглядов Усика и Чисоры

Бой Усика и Чисоры состоится 31-го октября в Лондоне.