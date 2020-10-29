29 октября "Заря" встречалась с "Брагой" в матче Лиги Европы. Португальская команда шокировала луганчан на старте матча и одержала победу.

Заря – Брага 1:2

Голы: Иванисеня, 90+6 – Паулинью, 4, Гайтан, 11

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Луганский коллектив стартовал в групповом турнире с разгромного выездного поражения от английского "Лестера". А вот "Брага" в своем первом матче разобралась с греческим АЕКом, разгромив соперников со счетом 3:0.

В минувший уик-энд луганчане в рамках 7-го тура чемпионата Украины уверенно обыграли "Рух" со счетом 4:0. "Брага" также сыграла поединок своего национального первенства, с минимальным счетом обыграв "Гимарайнш". Интересно, что в упомянутой встрече арбитр показал три красные карточки, две из которых – игрокам команды Карлуша Карвальяла.

"Брага" шокировала украинскую команду уже на 4-й минуте матча. Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота.

Видео гола Паулинью

На 11-й минуте проявляла активность "Заря" и пропустила в контратаке. Гайтан не встретил сопротивления перед штрафной луганчан и в касание с левой зарядил в девятку. Никаких шансов для Василя.

Видео гола Гайтана

Через мгновение Назарин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус в падении отбил мяч. Вскоре после скидки Лунева Кочергин пробил из-за пределов штрафной, и Матеус снова спас свою команду.

В середине первого тайма произошел скандальный момент возле штрафной "Браги". Кабаев ворвался в штрафную, но Карму остановил его с фолом. Арбитр дал желтую, хотя казалось, что там должна быть красная. Юрченко исполнил штрафной, пробив точно в руки голкиперу.

На 45-й минуте Юрченко получил мяч на линии вратарской соперника, пробил слета, мяч полетел немного выше рамки португальцев. Через мгновение Кабаев в штрафной соперника снова сбросил на Юрченко, тот пробил от газона, но опять мимо рамки ворот.

"Брага" обеспечила себе комфортный результат в начале матча. "Заря" много атаковала, била по воротам, были настоящие моменты, но сократить отставание не удавалось.

После перерыва подопечные Скрипника получили замечательный момент на 57-й минуте. Кабаев ворвался в штрафную соперника после обрезки, пробил, но снова выше.

"Заря" начала очень активно прессинговать ворота "Браги" и моменты летели друг за другом. Сначала Иванисеня ловил в падении отскок после удара Назарина – мяч ушел практически вертикально – выше ворот.

Впоследствии Юрченко оказался один на линии штрафной и пробил несильно, на технику – Матеус доскочил до мяча.

На 80-й минуте "Заря" снова потеряла свой момент. Кабаев прошел с правого фланга по лицевой, выкатил на Назарина. Однако удар хавбека не оказался опасным – застрял в скоплении игроков.

"Брага" едва не довела счет до разгромного в конце матча: Гильерме получил супермомент, оказался прямо перед вратарем, но Василь успел максимально сблизиться и не пропустил.

Все же на 6-й компенсированной минуте "Заря" забивает в этом матче. Иванисеня пошел на удар отчаяния с дальней дистанции и красиво забил, но это не спасло луганчан от поражения. 1:2.

Заря – Брага видеообзор матча