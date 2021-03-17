В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер в матче Лиги Европы будет принимать Рому. В первом матче "горняки" потерпели разгромное поражение от "волков" 3:0. Обо всем самом главном перед ответным поединком читайте на Спорт24.

Шахтер – Рома: главное

Что: второй матч 1/8 финала Лиги Европы;

Где: Киев, НСК "Олимпийский";

Когда: Четверг, 18 марта, 19:55;

Трансляция: канал "Футбол 1", платформы Oll.tv, Volia Football, Megogo и Sweet.tv, Спорт 24.

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В первой встрече с дончанами Рома сделала комфортное преимущество. Команда Паулу Фонсеки завершила поединок со счетом 3:0 в свою пользу.



Это восьмой поединок в истории противостояний между командами. Интересно, что в предыдущих семи еще не было зафиксировано ни одной ничьей – 3 победы у Ромы и 4 в активе "горняков".

Шахтер против Фонсеки дома

Больше всего внимания этот матч привлекает противостоянием донецкого Шахтера и его бывшего тренера – португальца Паулу Фонсеки. Он возглавлял "горняков" в течение трех сезонов – с 2016 до 2019 года.

И в свое время Шахтер под его руководством играл против Ромы. В сезоне 2017/18 Шахтер Фонсеки встретился в 1/8 финала Лиги чемпионов с Ромой Эусебио Ди Франческо. В Харькове "оранжево-черные" победили со счетом 2:1, а в Риме хозяева поля выиграли 1:0 и прошли дальше.

Для Фонсеки это не первая встреча с бывшим клубом в этом сезоне. В 1/16 финала Лиги Европы его Рома играла против португальской Браги, которую он тоже тренировал.

Как дела у Ромы

Рома без особых проблем одолела предварительный раунд. Римский клуб дважды выиграл у Браги – 2:0 в Португалии и 3:1 дома. В таких случаях, как правило, говорят, что это была победа на классе.

У Ромы был небольшой спад в начале года, связан, в первую очередь, с разногласиями внутри команды между тренером и некоторыми игроками. Но сейчас все в порядке, Паулу Фонсеке удалось достичь компромисса с недовольными.

В десяти последних матчах Рома получила семь побед и потерпела лишь два поражения.

Беспокойный Шахтер

Между тем в Шахтере сейчас неспокойно. Чемпион Украины со скрипом прошел Маккаби в 1/16 финала Лиги Европы. По счету все нормально – 2:0 в гостях и 1:0 дома, но по игре – почти катастрофа. И что самое удивительное, в чемпионате Украины Шахтер тоже не блещет, несмотря на не самый высокий уровень соперников.