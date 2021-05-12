Статистика финала Кубка Украины

Кубок Украины по футболу проводится ежегодно с 1992-го. Больше всего побед в Кубке Украины у Шахтера – 13. Однако "горняки" проиграли и больше всего финалов – 6. В этом году Динамо гарантированно повторит один из рекордов Шахтера.

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Киевский клуб может выиграть свой 13 Кубок Украины, или же проиграть 6 финал. Но следует обратить внимание, что Динамо никогда не проигрывало финал, если соперником был не Шахтер. Пять поражений в финале киевлянам нанес именно Шахтер.

Что касается Зари, то луганская команда присоединилась к киевскому ЦСКА, донецкому Металлургу, львовским Карпатам, полтавской Ворскле и симферопольской Таврии, которые дважды играли в финале. Из этих команд только Ворскла и Таврия по одному разу выигрывали Кубок Украины.

Дебютный выход в финал Кубка Украины Заря оформила в 2016 году. Тогда во Львове луганчане под руководством Виталия Вернидуба уступила Шахтеру (0:2). На тот момент Шахтер возглавлял действующий наставник Динамо Мирча Луческу, для которого это был последний матч во главе дончан.

Заря – Шахтер видеообзор финала 2016 года

Путь Динамо и Зари к финалу

Пандемия коронавируса вызвала краткий календарь для большинства команд мира. Эта проблема не обошла и Украину, где решили, что гранды стартуют в Кубке Украины на последних стадиях.

Динамо начало свой путь в Кубке Украины по четвертьфиналу. Уже на этой стадии у киевлян возникли нешуточные проблемы. Подопечные Мирчи Луческу не смогли переиграть Колос в основное и дополнительное время – ничья 0:0.

От исторического полуфинала отделял единственный точный удар в серии пенальти, но вратарь Динамо Денис Бойко героически спас команду и вывел в следующий раунд.

В полуфинале Динамо пришлось встретиться с обидчиком Шахтера – сенсационным Агробизнесом. Киевляне в Тернополе на классе победили клуб из Первой лиги.

Луганский клуб стартовал в Кубке Украины в 1/8 финала. Все игры Заря играла на выезде. В декабре 2020 года в 1/8 финала подопечные Виктора Скрипника одолели Десну. Почти весь второй тайм Заря играла в меньшинстве, но сумела отстоять преимущество в один гол благодаря мячу Владлена Юрченко.

В четвертьфинале Зарю ждал еще один тяжелый выезд. В Луцке команда в непростом матче одолела Верес. Ровенский клуб открыл счет в игре, но Заря отыгралась и вырвала победу (2:1).



Фото / ФК Заря

Полуфинальный поединок против Александрии также заставил фанов Зари потянуться за успокоительным. Заря открыла счет в игре и доминировала почти все время. Но неожиданно, в конце матча, команда Владимира Шарана отыгралась.

В дополнительное время Заря забила чистый гол, но рефери матча чудом не засчитал его. В итоге второй сезон подряд Заря и Александрия определяли сильнейшего в Кубке Украины в серии пенальти. На этот раз удача была на стороне луганчан!

Фаворит Кубка Украины

Динамо – очевидный фаворит финала Кубка Украины. В букмекерской компании Favbet предлагают скромный коэффициент 1,37 на то, что киевляне выиграют турнир.

Специалисты считают, что "бело-синие" имеют хорошие шансы выиграть в основное время – коэффициент 1,73. Букмекеры предлагают коэффициент 8,50, если Динамо одержит победу в дополнительное время.

По Заре, то шансы луганской команды завоевать Кубок Украины оценены коэффициентом 3,10. Если Заря победит Динамо в основное время – коэффициент 4,90. В компании Favbet предлагают коэффициент 15 на то, что Заря победит Динамо в дополнительное время.

Существует вероятность, что команды будут определять победителя в серии пенальти. Тут шансы почти равны: на победу Динамо коэффициент 10, когда на Зарю – 11.

Динамо дважды приходилось бить серию пенальти в финале и киевляне выиграли обе лотереи. В 2015 году Динамо победило Шахтер благодаря удивительным сейвам Александра Шовковского, а в прошлом сезоне киевляне вырвали драматическую серию у Ворсклы.

Динамо 17 раз играло в финале Кубка Украины и только в 5 матчах не смогло отличиться хотя бы голом. Букмекеры предлагают коэффициент 1,79 на индивидуальный тотал Динамо больше 1.5. Если же индивидуальный тотал Динамо составит менее 1.5 – коэффициент 2.04.

Заря только во второй раз сыграет в финале Кубка Украины и может отметиться дебютным голом, ведь в предыдущем финале не смогла расстроить Шахтер. Букмекеры предлагают коэффициент 2,42 на индивидуальный тотал более 1.

Виктор Скрипник сыграл против Динамо во главе Зари 6 матчей. Наставник луганчан одержал 1 победу при 3 поражениях. Еще два матча завершились ничьей. Против Мирчи Луческу команде Скрипника удалось забить только один гол в чемпионате Украины и свести игру к ничьей. Другой матч Динамо выиграло 2:0.



Фото / ФК Динамо

Зачастую Динамо выиграет в финале Кубка Украины со счетом 1:0 или 2:1. Первый результат в пользу киевлян оценен коэффициентом 7,30. Если же "бело-синие" выиграют 2:1 – коэффициент 8,50.

В компании Favbet предлагают коэффициент 6,20 на то, что Заря одержит победу в основное время с разницей в один гол.

Вместе с тем, болельщики имеют возможность спрогнозировать, какой футболист отметится забитым голом. Лучшие шансы у Виктора Цыганкова, гол которого оценен коэффициентом 2. В составе Зари букмекеры выделяют Александра Гладкого, мяч которого оценен коэффициентом 2,75.

Кадровые вопросы

К решающему матчу команды подходят практически в полной боевой готовности. По предварительной информации, участие в финале таки сможет принять голкипер Зари Никита Шевченко. Хотя он и не основной вратарь Зари, но может пригодиться для серии пенальти.

В приподнятом настроении должны быть Виталий Вернидуб и Александр Гладкий. Оба только заключили новые контракты с Зарей.

Впрочем, остальная команда до сих пор не знает свое будущее. Поэтому финал против Динамо для таких игроков, как Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Йоэль Абу Ханна и других, может быть последним в футболке Зари.

По Динамо, то в лазарете "бело-синих" Никита Бурда, Владимир Костевич, Тудор Белуце и Беньямин Вербич. Из-за травм в финале не сыграют и полузащитники Александр Андриевский и Владимир Шепелев.