Два футболиста Динамо травмированы

Наставник Динамо Мирча Луческу сообщил, что игру в Тернополе против Зари пропустят два футболиста. Об этом Луческу сказал после матча против Колоса в чемпионате Украины (3:0).

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Против Зари не смогут сыграть полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский.

К сожалению, ни он, ни Шепелев не смогут принять участие в финале Кубка Украины. Они оба травмированы, но, надеюсь, будут готовы до начала собрания,

– сказал Луческу.