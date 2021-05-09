Два футболиста Динамо травмированы
Наставник Динамо Мирча Луческу сообщил, что игру в Тернополе против Зари пропустят два футболиста. Об этом Луческу сказал после матча против Колоса в чемпионате Украины (3:0).
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Против Зари не смогут сыграть полузащитники Владимир Шепелев и Александр Андриевский.
К сожалению, ни он, ни Шепелев не смогут принять участие в финале Кубка Украины. Они оба травмированы, но, надеюсь, будут готовы до начала собрания,
– сказал Луческу.
- Матч Кубка Украины состоится в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Финальная игра начнется в 19:00.
- Поединок между Динамо и Зарей смогут посетить около 3 тысяч зрителей.
- Заря второй раз в истории сыграет в финале Кубка Украины. Луганчанам не поможет голкипер Никита Шевченко, который вывел команду в финал. В полуфинале против Александрии Шевченко выиграл серию пенальти.
- Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины, может 13 раз поднять над головой трофей.
- Главным арбитром матча будет Юрий Иванов.