В Тернополе поддержали Луческу

В конце кубкового матча жаркое противостояние было не только на футбольном поле. На трибунах местного стадиона имени Романа Шухевича состоялась словесная перепалка между главным наставником Динамо Мирчей Луческу и ультрас киевлян.

Как это было Луческу вступил в перепалку с фанатами Динамо во время матча: вмешался Бущан – видео

Фанаты столичного клуба уже традиционно скандировали: "Lucescu, go away". А также вывесили неприятные баннеры в сторону специалиста. Ближе к завершению поединка болельщики подошли на сектор, который был сразу за скамейками запасных, и устроили словесную перепалку с румынским тренером, за которого вступился голкипер команды Георгий Бущан.

Весь стадион против нескольких десятков ультрас Динамо

Ему на поддержку пришел и весь тернопольский стадион. Все присутствующие фанаты начали громко скандировать фамилию наставника Динамо: "Луческу, Луческу". Фанаты Динамо не ожидали такой поддержки для Луческу и после этого прекратили скандировать оскорбительные слова в сторону бывшего тренера Шахтера – извечного врага и соперника киевского клуба.

Добавим, что поединок посетило больше болельщиков, чем ожидалось. Большинство из них не соблюдали дистанцию и было без масок.

После матча тернопольские болельщики устроили теплую встречу Мирче Луческу возле автобуса киевлян. На такой доброжелательный прием румын ответил взаимностью и устроил фанатам автограф-сессию прямо у арены.

К слову, матч завершился разгромной победой Динамо над Агробизнесом 0:3. За киевлян голами отмечались Богдан Леднев, Артем Беседин и Виталий Буяльский. Столичный клуб вышел в финал Кубка Украины, который состоится также в Тернополе 12 мая. Соперником киевлян будет луганская Заря, которая только по серии пенальти переиграла Александрию.

Как тернопольские фанаты поддержали Луческу: видео