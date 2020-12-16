Черниговская Десна и луганская Заря встретились в перенесенном матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Поединок, который состоялся 16 декабря в Киеве, выиграла Заря и вышла в четвертьфинал.

Десна – Заря 0:1

Гол: Юрченко, 16 (п)

Удаление: Юрченко, 60 – Гуцуляк, 90

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Уже на третьей минуте игры Заря создала первый опасный момент, пишет 24 канал. Громов сместился в центр и нанес обводящий удар. К счастью для номинальных хозяев стадиона "Динамо" в Киеве, мяч пролетел мимо ворот.

Десна ответила моментом у Калитвинцева. Владислав в похожем стиле, как Громов, сместился с левого фланга и пробил низом. Но Паст отбил мяч и спас команду от гола.

На 15-й минуте Заря заработала пенальти: Гладкий на опыте заставил нарушить правила Имерекова. Удар с отметки уверенно реализовал Юрченко.

После перерыва Десна была близка, чтобы отыграться после углового. Гитченко пробил головой в направлении нижнего угла, но совсем чуточку не попал.

На 60-й минуте арбитр решил вмешаться в игру. Юрченко опасно сыграл против Огири, за что получил желтую карточку. Но арбитр Денис Шурман воспользовался системой VAR и усмотрел в действиях Юрченко нарушение на прямое удаление – Заря осталась в меньшинстве.

Почти сразу Домбровский пробил из-за пределов штрафной, но точно в руки Шевченко. На 71-й минуте черниговцы были чрезвычайно близки, чтобы восстановить паритет.

Будковский отдал на правый фланг на свободного Калитвинцева, который шведой выкрутил на Филиппа. Будковский успел к мячу и пробил головой. Шевченко продемонстрировал удивительную реакцию и отбил мяч.

На 87 минуте страсти на футбольном поле взорвались. Арбитр назначил в ворота Зари сомнительный свободный удар из пределов штрафной. В результате на поле возникла стычка между игроками. Десна свой шанс сравнять счет упустила, а Гуцуляк за чрезмерные эмоции получил удаление.

Несмотря на финальное нашествие Десна не смогла спастись и проиграла. Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины!

Десна – Заря видеообзор