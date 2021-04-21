Агробизнес – Динамо 0:3
Голы: Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81
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- Агробизнес стартовал в Кубке Украины с 1/32 финала и до полуфиналу поочередно одолел Ужгород (0:1), Эпицентр Дунаевцы (1:2), Ворсклу (1:0), Шахтер (1:0). Клуб с Волочиска впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины.
- Зато Динамо начало свой путь в четвертьфинале. "Бело-синие" только в серии пенальти одолели Колос. Динамо – действующий обладатель трофея.
Киевляне сразу завладели инициативой и пытались забить быстрый гол. Основания для этого были, однако гостям не хватило точности в завершающей стадии атак.
Сначала на прострел Жерсона Родригеса в штрафной откликнулся Артем Беседин. Нападающий классно пробил головой, но мяч пролетел мимо ворот. За несколько минут момент уже был у Родригеса.
После неудачного выбивания Родригес пробил из пределов штрафной и мяч после рикошета пролетел мимо ворот. Еще в одном моменте на старте игры Агробизнес спас голкипер Андрей Артым.
Миколенко замечательным вертикальным пасом за спины защитникам вывел Беседина на рандеву с голкипером. Несмотря на сопротивление защитника, Артем пробил, но в голкипера.
На 37 минуте Родригес снова имел шанс вывести Динамо вперед. Цыганков получил пас от Сироты и отдал передачу на Жерсона, который пробил из пределов штрафной. Защитник Ефимович принял удар на себя и отвел угрозу.
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На 42 минуте Агробизнес от гола спас Цыганков. После того, как Шапаренко пробил из пределов штрафной, мяч летел в "девятку" ворот Артима, но нашел голову игрока Динамо.
После перерыва Динамо продолжило держать высокий темп и играть первым номером. Стопроцентный момент на 58 минуте упустил Цыганков. Беседин вошел в штрафную и выкатил на Виктора. Но Цыганков не смог переиграть голкипера. Зато Родригесу не удалось добить мяч в ворота хозяев.
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На 63 минуте Динамо имело основания рассчитывать на пенальти. Курило в штрафной жестко сбил Сироту, но после использования системы VAR арбитр отменил пенальти.
Второй гол сломал Агробизнес, который и без того почти не имел моментов впереди. Зато Динамо продолжало наслаждаться игрой и увеличило преимущество на 81 минуте.
Победа 3:0 и Динамо продолжает защиту Кубка Украины. Финал турнира состоится 13 мая в Тернополе.
Агробизнес – Динамо видеообзор