Александрия – Заря 1:1 (3:4 по пенальти)

Голы: Бондаренко, 90+2 (п) – Кочергин, 20

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Ход противостояния

Со стартовых минут команды предложили интенсивный футбол и Заря пыталась играть первым номером. Уже на 3 минуте игры мяч встретился с каркасом ворот хозяев.

В результате розыгрыша углового мяч попал в перекладину рикошетом от игрока Александрии. Голкипер Юрий Панькив вроде как контролировал ситуацию, однако Заря могла рассчитывать на курьезный гол.

На 15 минуте Панькиву все же пришлось вступать в игру. Аллахьяр получил передачу в штрафной и голкипер Александрии успел опередить форварда и выбил мяч.

Давление Зари увенчалось успехом на 20 минуте. Кочергин перед штрафной качнул Банаду и решился на удар. Мяч пролетел мимо 4 футболистов и залетел в ближний нижний угол!

Видео гола Кочергина

Александрия первую угрозу у ворот Василя создала на 28 минуте. Третьяков на скорости вошел в штрафную и почти с лицевой линии прострелил в центр. Первым на мяче оказался Иванисеня, который и ликвидировал угрозу.

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В середине первого тайма Аллахьяр вновь продемонстрировал свой заряд на игру. Иранец получил мяч в штрафной, сделал несколько шагов в направлении лицевой линии и пробил низом с острого угла. Панькив уверенно отбил мяч.

После перерыва Александрия постепенно начала перехватывать ход игры, однако хозяевам не удавалось довести атаку хотя бы до удара. Ближе к середине второго тайма Заря вернула себе контроль, но не проявляла активности впереди.

На 88 минуте интрига неожиданно вернулась в игру. Арбитр решил назначить пенальти в ворота Зари после того, как Иванисеня сбил Устименко в штрафной. Удар с отметки удачно выполнил Бондаренко – 1:1. Что интересно, удар Бондаренко в компенсированное время стал первым в створ для Александрии в матче против Зари.

Видео гола Бондаренко

В дополнительное время Заря наконец вспомнила, что умеет атаковать. В течение двух минут луганчане сделали два подхода к владениям Александрии, однако во второй раз мяч в сетке ворот Панькова не побывал.

Скандальная отмена гола

В компенсированное время арбитр матча Игорь Пасхал принял странное решение! Он позволил Зари подать угловой, после которого луганчане отличились голом. Однако во время удара Вернидуба арбитр решил свистнуть, вероятно, о конце первого экстратайма. Формально чистый гол не был засчитан!

На 110 минуте в Александрии возникла возможность вырвать победу. Назарин в штрафной подарил мяч Шасталу. Удар того отразил Василь, после чего мяч оказался в Вантуха. Игрок Александрии нанес удар с очень опасной позиции, но у него поехала опорная нога. Поэтому мяч полетел в направлении дальней стойки. Там находился Шастал, но он не дотянулся до мяча.

Командам не хватило 120 минут, чтобы определить сильнейшего, поэтому судьба путевки в финал определялась в серии пенальти. Что интересно, в прошлом сезоне Александрия выбила Зарю в 1/8 финала именно по пенальти.

Видео серии пенальти

На этот раз в серии пенальти сильнее была Заря, которая во второй раз в истории вышла в финал Кубка Украины. Луганская команда в финале встретится с Динамо. Финал турнира состоится 13 мая в Тернополе.