8 июля "Динамо" в Харькове сыграло с "Ворсклой" в финале Кубка Украины. Матч закончился победой киевлян в серии пенальти.

Динамо – Ворскла 1:1 (8:7 пен.)

Гол: Вербич, 28 – Степанюк, 11

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Статистика перед матчем

Перед противостоянием за трофей киевляне потерпели два поражения в национальном первенстве, уступив вторую позицию турнирной таблицы черниговской "Десне". Тренерский штаб полтавчан на последний тур чемпионата выставил молодежный состав, продемонстрировав серьезность намерений побороться за Кубок.

"Ворскла" в своей истории только раз становилась обладателем почетного трофея: в 2009 году "зелено-белые" в финале обыграли донецкий "Шахтер", который перед этим выиграл Кубок УЕФА. "Динамо" 11 раз выигрывало Кубок Украины, а последний раз такое происходило в 2014-м.

Всего команды провели 53 матча. 40 побед на счету "Динамо", девять матчей закончились вничью, и четыре победы одержала "Ворскла". Разница мячей впечатляет – 112:33.

Голевое начало

"Ворскла" сенсационно первой забила в этом матче. Кане навесил после розыгрыша углового. Сидорчук упустил Руслана Степанюка, который уверенно открыл счет в матче – 0:1.

"Бело-синие" восстановили паритет в матче на 28-й минуте. Сначала Вербич пробил прямо во вратаря, но впоследствии исправил свою ошибку – после навеса с правого фланга Де Пена головой сделал скидку на Беньямина Вербича, который принял мяч спиной к воротам и с разворота нанес точный удар без шансов для голкипера. 1:1.

В первом тайме "Динамо" было ближе, чтобы выйти вперед, но Ризнык раз и еще раз спасал свою команду. Сначала Де Пена пробивал штрафной метров с 30-ти, но Вербич головой пробил выше ворот. Впоследствии Вербич выстрелил из-за пределов штрафной и вратарь перевел мяч на угловой.

Отобранный гол "Динамо"

После перерыва "бело-синие" продолжили натиск на ворота "Ворсклы". На 56-й минуте Цитаишвили из-за пределов штрафной "Ворсклы" мощно пробил по владениям Ризныка, и мяч прошел рядом с правой крестовиной.

В середине второго тайма "Динамо" все же забил, но из офсайда. Вербич отправил мяч в ворота после прострела Кендзеры и Монзуль не засчитала взятия ворот.

Передачу с фланга замкнул Вербич (на фото – ближний из тех, кто в центре), который не был в офсайде. Возможно, боковой рефери перепутала с игроком (Де Пена), который находился вне игры (за Вербичем).

К конце основного времени команды не смогли определить сильнейшего и матч перешел в экстра-тайм.

"Ворскла" сыграла активнее в дополнительное время, иногда создавая "пожары" у ворот Бущана, но счет на табло остался ничейным и команды готовились к серии пенальти. Юрий Максимов на серию 11-метровых ударов на этот раз не рискнул выпустить 16-летнего голкипера Павла Исенко. Поэтому в финальной серии сошлись Георгий Бущан и Дмитрий Ризнык.

В итоге, более меткими оказались футболисты "Динамо". Победный восьмой пенальти для "Динамо" реализовал Артем Шабанов.

"Динамо" выиграло свой 12-й Кубок Украины и сравнялось с "Шахтером" по количеству титулов (по 35). "Ворскла" проиграла свой второй финал.

Обзор матча Динамо – Ворскла