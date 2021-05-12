Статистика фіналу Кубка України

Кубок України з футболу проводиться щорічно з 1992-го. Найбільше перемог у Кубку України в Шахтаря – 13. Однак "гірники" програли й найбільше фіналів – 6. Цього року Динамо гарантовано повторить один з рекордів Шахтаря.

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Київський клуб може виграти свій 13 Кубок України, або ж програти 6 фінал. Та слід звернути увагу, що Динамо ніколи не програвало фінал, якщо суперником був не Шахтар. П'яти поразок у фіналі киянам завдав саме Шахтар.

Щодо Зорі, то луганська команда приєдналася до київського ЦСКА, донецького Металурга, львівських Карпат, полтавської Ворскли та сімферопольської Таврії, які двічі грали у фіналі. З цих команд тільки Ворскла й Таврія по одному разу вигравали Кубок України.

Дебютний вихід у фінал Кубка України Зоря оформила у 2016 році. Тоді у Львові луганці під орудою Віталія Вернидуба поступилася Шахтарю (0:2). На той момент Шахтар очолював чинний наставник Динамо Мірча Луческу, для якого це був останній матч на чолі донеччан.

Зоря – Шахтар відеоогляд фіналу 2016 року

Шлях Динамо та Зорі до фіналу

Пандемія коронавірусу спричинила стислий календар для більшості команд світу. Ця проблема не оминула й Україну, де вирішили, що гранди стартують у Кубку України на останніх стадіях.

Динамо розпочало свій шлях у Кубку України з чвертьфіналу. Уже на цій стадії в киян виникли неабиякі проблеми. Підопічні Мірчі Луческу не змогли переграти Колос в основний та додатковий час – нічия 0:0.

Від історичного півфіналу відділяв єдиний точний удар у серії пенальті, але воротар Динамо Денис Бойко героїчно врятував команду та вивів у наступний раунд.

У півфіналі Динамо довелося зустрітися з кривдником Шахтаря – сенсаційним Агробізнесом. Кияни у Тернополі на класі перемогли клуб з Першої ліги.

Луганський клуб стартував у Кубку України в 1/8 фіналу. Всі матчі Зоря грала на виїзді. У грудні 2020 року в 1/8 фіналу підопічні Віктора Скрипника здолали Десну. Майже увесь другий тайм Зоря грала у меншості, але зуміла відстояти перевагу в один гол завдяки м'ячу Владлена Юрченка.

У чвертьфіналі Зорю чекав ще один важкий виїзд. У Луцьку команда у непростому матчі здолала Верес. Рівненський клуб відрив рахунок у грі, але Зоря відігралася та вирвала перемогу (2:1).



Фото / ФК Зоря

Півфінальний поєдинок проти Олександрії також змусив фанів Зорі потягнутися по заспокійливе. Зоря відкрила рахунок у грі та домінувала майже весь час. Але несподівано наприкінці матчу команда Володимира Шарана відігралася.

У додатковий час Зоря забила чистий гол, але рефері матчу дивом не зарахував його. У підсумку другий сезон поспіль Зоря та Олександрія визначали сильнішого у Кубку України в серії пенальті. Цього разу удача була на стороні луганців!

Фаворит Кубка України

Динамо – очевидний фаворит фіналу Кубка України. У букмекерській компанії Favbet пропонують скромний коефіцієнт 1,37 на те, що кияни виграють турнір.

Фахівці вважають, що "біло-сині" мають хороші шанси виграти в основний час – коефіцієнт 1,73. Букмекери пропонують коефіцієнт 8,50, якщо Динамо здобуде перемогу в додатковий час.

Щодо Зорі, то шанси луганської команди здобути Кубок України оцінені коефіцієнтом 3,10. Якщо Зоря переможе Динамо в основний час – коефіцієнт 4,90. У компанії Favbet пропонують коефіцієнт 15 на те, що Зоря переможе Динамо в додатковий час.

Існує ймовірність, що команди визначатимуть переможця у серії пенальті. Тут шанси майже рівні: на перемогу Динамо коефіцієнт 10, коли на Зорю – 11.

Динамо двічі доводилося бити серію пенальті у фіналі й кияни виграли обидві лотереї. У 2015 році Динамо перемогло Шахтар завдяки дивовижним сейвам Олександра Шовковського, а в минулому сезоні кияни вирвали драматичну серію у Ворскли.

Динамо 17 разів грало у фіналі Кубка України і лишень у 5 матчах не змогло відзначитися бодай голом. Букмекери пропонують коефіцієнт 1,79 на індивідуальний тотал Динамо більше 1.5. Якщо ж індивідуальний тотал Динамо складе менше 1.5 – коефіцієнт 2.04.

Зоря тільки вдруге зіграє у фіналі Кубка України й може відзначитися дебютним голом, адже у попередньому фіналі не змогла засмутити Шахтар. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,42 на індивідуальний тотал Зорі більше 1.

Віктор Скрипник зіграв проти Динамо на чолі Зорі 6 матчів. Наставник луганців здобув 1 перемогу при 3 поразках. Ще два матчі завершилися нічиєю. Проти Мірчі Луческу команді Скрипника вдалося забити тільки один гол у чемпіонаті України та звести гру до нічиєї. Інший матч Динамо виграло 2:0.



Фото / ФК Динамо

Найчастіше Динамо виграє у фіналі Кубка України з рахунком 1:0 або 2:1. Перший результат на користь киян оцінений коефіцієнтом 7,30. Якщо ж "біло-сині" виграють 2:1 – коефіцієнт 8,50.

У компанії Favbet пропонують коефіцієнт 6,20 на те, що Зоря здобуде перемогу в основний час з різницею в один гол.

Разом з тим, вболівальники мають можливість спрогнозувати, який футболіст відзначиться забитим голом. Чи не найкращі шанси у Віктора Циганкова, гол якого оцінений коефіцієнтом 2. У складі Зорі букмекери виділяють Олександра Гладкого, м'яч якого оцінений коефіцієнтом 2,75.

Кадрові питання

До вирішального матчу команди підходять практично у повній бойовій готовності. За попередньою інформацією, участь у фіналі таки зможе взяти голкіпер Зорі Микита Шевченко. Хоча він і не основний воротар Зорі, але може стати в пригоді для серії пенальті.

У піднесеному настрої повинні бути Віталій Вернидуб та Олександр Гладкий. Обидва щойно уклали нові контракти із Зорею.

Втім, решта команди досі не знає своє майбутнє. Тому фінал проти Динамо для таких гравців, як Владлен Юрченко, Владислав Кочергін, Йоель Абу Ханна та інших може бути останнім у футболці Зорі.

Щодо Динамо, то в лазареті "біло-синіх" Микита Бурда, Володимир Костевич, Тудор Белуце та Беньямін Вербич. Через травми у фіналі не зіграють і півзахисники Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв.